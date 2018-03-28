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03:58 (мск), источник: VLADNEWS

Свыше 113 тысяч россиян заявили о желании получить «дальневосточный гектар»

С наступлением весны количество заявок должно увеличиться.

Источник: AP 2018

На получение земли в рамках программы «Дальневосточный гектар» подано более 113 тысяч заявок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на минвостокразвития. Об этом рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Более 40 тысяч граждан стали обладателями земли: 37 тысяч наших граждан получили “дальневосточный гектар”, еще около 8 тысяч заявлений о предоставлении участков одобрены и, я думаю, в ближайшие 1 1,5 месяца пополнят ту группу граждан, которые решили связать свою судьбу с развитием нашего Дальнего Востока», — отметил Сергей Качаев.

По словам замминистра, граждане показывают постоянный интерес к проекту. «Динамика в принципе постоянная. Начиная с сентября 2017 года, в среднем поступает 2−2,5 тысячи заявлений в месяц. Мы ожидаем, что с наступлением весны этот процесс активизируется. Все-таки наблюдается некоторая сезонность в получении “дальневосточных гектаров” нашими гражданами. Мы планируем реализовать программу информационного продвижения этого проекта для того, чтобы увеличить интерес и количество поданных заявок. Рассказывать о тех преимуществах, которые дает проект, мерах поддержки при освоении земли», — рассказал Сергей Качаев.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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