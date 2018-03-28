В Комсомольске-на-Амуре до конца года приведут в порядок три сквера
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Жителям Комсомольска в день голосования предложили на выбор пять общественных территорий. Ими стали скверы возле Драматического театра, дворца культуры «Авиастроителей», центральной библиотеки имени Островского, гостиницы «Амур», а также тротуара, ведущего к ДК «Судостроитель».
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На три сквера, которые стали победителями рейтингового голосования в Комсомольске, из федерального и регионального бюджетов выделят 24 миллиона 194 тысячи рублей. Хабаровску на парк «Динамо» достанется 30 миллионов 509 тысяч рублей, набережная Амурска получит 5 миллионов 486 тысяч, а площадь Победы в Советской Гавани — 3 миллиона 374 тысяч.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в крае в рейтинговом голосовании общественных территорий приняли участие жители четырёх городов, в которых численность превышает 20 тысяч человек. Люди выбирали, какой парк или сквер нужно благоустроить в первую очередь.
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