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04:14 (мск), источник: Восток Медиа

В Комсомольске-на-Амуре до конца года приведут в порядок три сквера

В Комсомольске-на-Амуре определили три общественных территории, которые стали лидерами рейтингового голосования, проведённого в день выборов президента. Выделенные деньги позволяют благоустроить все эти скверы в этом году, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жителям Комсомольска в день голосования предложили на выбор пять общественных территорий. Ими стали скверы возле Драматического театра, дворца культуры «Авиастроителей», центральной библиотеки имени Островского, гостиницы «Амур», а также тротуара, ведущего к ДК «Судостроитель».

«В Комсомольске-на-Амуре люди могли выбрать из этого списка три общественных территории, проекты по которым будут реализованы в 2018 году. Дизайн-проекты и выделенные средства позволяют выполнить работы в этом году по всем трём территориям», — рассказала корреспонденту агентства заместитель министра ЖКХ Хабаровского края — начальник управления жилищного хозяйства Анжелика Миронова.

На три сквера, которые стали победителями рейтингового голосования в Комсомольске, из федерального и регионального бюджетов выделят 24 миллиона 194 тысячи рублей. Хабаровску на парк «Динамо» достанется 30 миллионов 509 тысяч рублей, набережная Амурска получит 5 миллионов 486 тысяч, а площадь Победы в Советской Гавани — 3 миллиона 374 тысяч.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в крае в рейтинговом голосовании общественных территорий приняли участие жители четырёх городов, в которых численность превышает 20 тысяч человек. Люди выбирали, какой парк или сквер нужно благоустроить в первую очередь.

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