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06:01 (мск), источник: НИА Красноярск

Следственный комитет проверит пожароопасный «ТЦ Вавилон»

Ранее СМИ опубликовали заметку о том, что в здании торгового центра «Вавилон» по адресу ул. Академика Вавилова, 1, стр. 54 детям приходится тренироваться в небезопасных условиях: по информации одного из депутатов Горсовета, в помещениях отсутствует пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения. Следственный комитет Красноярского края начал проверку по этому делу.

Источник: НИА Красноярск

По данным следствия, МЧС еще три года назад проверило здание и заключило, что в нём опасно находиться — помещения пожароопасны. Тогда ведомство просило закрыть центр. Суд также запретил «Вавилону» функционировать, однако люди в нем до сих пор работают.

По предварительным данным, уладить ситуацию с безопасностью не могут из-за внутреннего конфликта собственников. «Главное следственное управление обратилось к МЧС с предложением впредь своевременно информировать следственные органы о подобных фактах», — добавили в министерстве.

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