Следственный комитет проверит пожароопасный «ТЦ Вавилон»
Ранее СМИ опубликовали заметку о том, что в здании торгового центра «Вавилон» по адресу ул. Академика Вавилова, 1, стр. 54 детям приходится тренироваться в небезопасных условиях: по информации одного из депутатов Горсовета, в помещениях отсутствует пожарная сигнализация и система автоматического пожаротушения. Следственный комитет Красноярского края начал проверку по этому делу.
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