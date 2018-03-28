Мусороперерабатывающий комплекс построят в Ангарском городском округе

В Иркутской области на 2018 год запланировано проектирование межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса, который построят в Ангарском городском округе. На разработку проекта выделено 27 млн рублей. Об этом сообщила 27 марта заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова на круглом столе «Утилизация, переработка, сбор, хранение и транспортировка твёрдых бытовых отходов: проблемы и пути решения» в Законодательном собрании.