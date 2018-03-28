Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 стран высылают российских дипломатов: Кремль быстро ответил
Экс-посол: Лондон уступит по Скрипалю и сделает предложение РФ
Школьница из Баку попала в рейтинг перспективных изобретателей
На небоскребе в Лондоне установили антисуицидальные статуи
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
В посольстве России ответили на предложение присоединить Британию
Савченко обратилась с прошением к Путину
Посольство РФ в США удивило англичан предоставленным видео
После высылки дипломатов Хантсман высказался о РФ
Часть русских эмоционально желает "послать Европу" – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Скончался Сергей Мавроди
05:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Мусороперерабатывающий комплекс построят в Ангарском городском округе

В Иркутской области на 2018 год запланировано проектирование межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса, который построят в Ангарском городском округе. На разработку проекта выделено 27 млн рублей. Об этом сообщила 27 марта заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова на круглом столе «Утилизация, переработка, сбор, хранение и транспортировка твёрдых бытовых отходов: проблемы и пути решения» в Законодательном собрании.

Источник: Reuters

За год мусороперебатывающий комплекс сможет утилизировать 300−350 тыс. тонн отходов. По словам Нины Абаринова, будут работать линии по переработке гранулированных полимеров, сортировке макулатуры и изготовлению стеклобетона.

На 2018 год запланировано также строительство полигона твёрдых бытовых отходов в Нижнеудинского района, разработка проектных документов для строительства мусоросортировочной станции в местности Имел-Кутул и мусоросборочной станции в Ольхонском районе. Заместитель министра подчеркивает, что в Иркутской области лицензированных полигонов — всего 35%, все остальные свалки несанкционированные, их 1,5 тыс.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В России начался траур в связи с пожаром в Кемерово
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших
«Щуку» с «Калибрами» сравнили со старой британской подлодкой
Россия проиграла Франции в товарищеском матче
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Военторг» заменит Snickers в российской армии своими продуктами
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
На какие добрые поступки способны звезды Джоан Роулинг, Джонни Депп, Криштиану Роналду и многие другие звезды готовы помочь нуждающимся и время от времени доказывают это поступками.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь