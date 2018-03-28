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05:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Съезд невест состоится на горнолыжном курорте в Байкальске

В Байкальске 1 апреля 2018 года пройдёт съезд невест — ставший уже традиционным флешмоб.

В Байкальске 1 апреля 2018 года пройдёт съезд невест — ставший уже традиционным флешмоб. Как сообщает пресс-служба курорта «Гора Соболиная», все желающие девушки могут кататься со склонов горы на лыжах или сноуборде один час бесплатно. Главное условие — надеть фату, платье невесты и другую свадебную атрибутику.

Кроме этого, весь день будет насыщен интересными развлекательными тематическими мероприятиями: на главной сцене курорта проведут конкурс невест, развернётся борьба за сердце холостяка. Флешмоб невест проводится уже в третий раз в преддверии открытия свадебного сезона. В прошлом году 35 невест из Иркутска, Байкальска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Читы, Красноярска приняли участие в спуске.

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