Съезд невест состоится на горнолыжном курорте в Байкальске
В Байкальске 1 апреля 2018 года пройдёт съезд невест — ставший уже традиционным флешмоб.
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В Байкальске 1 апреля 2018 года пройдёт съезд невест — ставший уже традиционным флешмоб.
В Байкальске 1 апреля 2018 года пройдёт съезд невест — ставший уже традиционным флешмоб. Как сообщает
Кроме этого, весь день будет насыщен интересными развлекательными тематическими мероприятиями: на главной сцене курорта проведут конкурс невест, развернётся борьба за сердце холостяка. Флешмоб невест проводится уже в третий раз в преддверии открытия свадебного сезона. В прошлом году 35 невест из Иркутска, Байкальска, Ангарска,
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