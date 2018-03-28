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05:34 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

НХЛ в Хабаровске закроет сезон грандиозно

Региональный чемпионат Ночной лиги выиграли хоккеисты клуба «Восточный».

В Хабаровском крае завершился чемпионат Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Победителями в обоих дивизионах — «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига надежды» стали хоккеисты клуба «Восточный» из Хабаровска, которые в мае отправятся на всероссийский фестиваль в Сочи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Несмотря на то, что «Восточный» на протяжении всего сезона лидировал в турнирах, победа дружинам Владимира Чубенко далась нелегко, — говорит региональный представитель турнира Михаил Рассказов. — В дивизионе «Любитель 40+» судьба первого места вообще решилась в заключительном туре. Поединок между земляками — командами «Восточный» и «Легион-27» по своему накалу стал настоящим финалом. За 10 минут до конца матча «Легион-27», которому необходима была только победа, открыл счёт. Но буквально за полторы минуты до финальной сирены «Восточный» отыгрался, и эта шайба стала по истине «золотая». В итоге клуб с 36 очками стал победителем дивизиона «Любитель 40+». Второе место занял «Легион-27», отставший от фаворита на три очка. «Бронза» досталась команде «Амурметалл» из Комсомольска-на-Амуре.

В дивизионе «Любитель 18+ Лига надежды» борьбу за путёвку в Сочи вели все четыре коллектива. «Восточный» набрал 20 очков и занял первое место. По 15 очков набрали команды «Триумф» из Ванино и «Хабаровские медведи», которым достались серебряные и бронзовые медали соответственно. Всего на очко меньше у клуба «Локо-Тех» из города Юности.

Седьмой региональный чемпионат НХЛ — это уже история, но сезон для любительских команд края на этом не закончится. В середине апреля организаторы соревнований планируют провести гала-матч с участием лучших команд Лиги. Кстати, аналогичный матч традиционно проводится в рамках всероссийского финала в Сочи, в нем принимает участие Президент России Владимир Путин. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в гала-матче ночных звёзд в Хабаровске тоже примет участие Путин. Но не Владимир Владимирович, а его однофамилец — Евгений из команды «Хабаровские медведи».

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