НХЛ в Хабаровске закроет сезон грандиозно

В Хабаровском крае завершился чемпионат Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Победителями в обоих дивизионах — «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига надежды» стали хоккеисты клуба «Восточный» из Хабаровска, которые в мае отправятся на всероссийский фестиваль в Сочи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Несмотря на то, что «Восточный» на протяжении всего сезона лидировал в турнирах, победа дружинам Владимира Чубенко далась нелегко, — говорит региональный представитель турнира Михаил Рассказов. — В дивизионе «Любитель 40+» судьба первого места вообще решилась в заключительном туре. Поединок между земляками — командами «Восточный» и «Легион-27» по своему накалу стал настоящим финалом. За 10 минут до конца матча «Легион-27», которому необходима была только победа, открыл счёт. Но буквально за полторы минуты до финальной сирены «Восточный» отыгрался, и эта шайба стала по истине «золотая». В итоге клуб с 36 очками стал победителем дивизиона «Любитель 40+». Второе место занял «Легион-27», отставший от фаворита на три очка. «Бронза» досталась команде «Амурметалл» из Комсомольска-на-Амуре.

