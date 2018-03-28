В 2018 году в Красноярском крае могут произойти серьезные природные катастрофы

«Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа)», — говорится в документе Центра, пишут РИА Новости. Опасные погодные явления могут нанести ущерб населению и отраслям экономики региона, а также стране в целом.