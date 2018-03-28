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05:29 (мск), источник: НИА Красноярск

В 2018 году в Красноярском крае могут произойти серьезные природные катастрофы

В текущем году в 30 регионах страны могут произойти крупнейшие природные и техногенные катастрофы. Центр «Антистихия» прогнозирует сильнейшие шквалы, ураганы и град.

Источник: НИА Красноярск

«Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа)», — говорится в документе Центра, пишут РИА Новости. Опасные погодные явления могут нанести ущерб населению и отраслям экономики региона, а также стране в целом.

Учёные отмечают, что с каждым годом число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно увеличивается. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

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