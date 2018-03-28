В Хабаровске закрыли допуск в некоторые ТРЦ

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае после трагических событий в Кемерово начались масштабные проверки мест массового пребывания людей. Организовала её прокуратура региона с привлечением МЧС и других контролирующих органов. Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», который с утра попытался попасть в ТРЦ «Магазины радости», комплекс оказался закрыт для посетителей и даже работников учреждения. Купленные билеты в кино у нескольких граждан не стали весомым аргументом.

Как объяснила охрана, торгово-развлекательный центр будет закрыт на время работы комиссии, как минимум, до обеда.

Ещё до начала проверки репортёры нашего агентства успели детально оценить уровень пожарной безопасности в этом ТРЦ. Прокурорская проверка, по предварительной информации, также выявила ряд замечаний.

Детский развлекательный центр «Арлекин» в центре Хабаровска, где с утра 28 марта также работают проверяющие, закрывать для работников и посетителей не стали.

— Мы обеспечили наш центр вот такими средствами индивидуальной дымозащиты, — продемонстрировал комиссии устройства директор управляющей компании центра «Арлекин» Алексей Бабков. — В случае задымления эта жёлтая коробочка поможет человеку не меньше получаса дышать даже в сильно задымлённом помещении. Проверяющие в центре «Арлекин» заглянули даже в комнату страха, проверили аварийную освещённость и пути выхода в случае чрезвычайной ситуации.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FhgZ3kW7rDo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ранее этому центру уже выдавались предписания для устранения нарушений. Проверка прошла через положенный срок. Сейчас претензий к «Арлекину» нет, — отметила сотрудник прокуратуры Центрального района Елена Бойко.