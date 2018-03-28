В Хабаровске закрыли допуск в некоторые ТРЦ
В регионе началась большая проверка
В регионе началась большая проверка
В Хабаровском крае после трагических событий в Кемерово начались масштабные проверки мест массового пребывания людей. Организовала её прокуратура региона с привлечением МЧС и других контролирующих органов. Как сообщил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», который с утра попытался попасть в ТРЦ «Магазины радости», комплекс оказался закрыт для посетителей и даже работников учреждения. Купленные билеты в кино у нескольких граждан не стали весомым аргументом.
Как объяснила охрана,
Ещё до начала проверки репортёры нашего агентства успели детально оценить уровень пожарной безопасности в этом ТРЦ. Прокурорская проверка, по предварительной информации, также выявила ряд замечаний.
— Мы обеспечили наш центр вот такими средствами индивидуальной дымозащиты, — продемонстрировал комиссии устройства директор управляющей компании центра «Арлекин» Алексей Бабков. — В случае задымления эта жёлтая коробочка поможет человеку не меньше получаса дышать даже в сильно задымлённом помещении. Проверяющие в центре «Арлекин» заглянули даже в комнату страха, проверили аварийную освещённость и пути выхода в случае чрезвычайной ситуации.
— Ранее этому центру уже выдавались предписания для устранения нарушений. Проверка прошла через положенный срок. Сейчас претензий к «Арлекину» нет, — отметила сотрудник прокуратуры Центрального района Елена Бойко.
Как уточнили в прокуратуре Хабаровского края корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», масштабная проверка кинотеатров, ТРЦ и других потенциально опасных мест массового пребывания людей продлится в регионе до 6 апреля. Она коснётся более 400 компаний. Сотрудники МЧС и других контролирующих органов привлечены к контролю в качестве экспертов. Сегодня, 28 марта, в Хабаровском крае, как и во всей стране, объявлен траур в связи с кемеровской трагедией.
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