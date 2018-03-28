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06:14 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске напали на сотрудника ДПС: у подозреваемых изъяли оружие, но главного преступника еще не нашли

По подозрению в совершении преступления разыскивают 28-летнего Карена Мовсисяна.

В Красноярске разыскивают злоумышленника, который нанес телесные повреждения сотруднику ДПС. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе краевой полиции, все произошло в минувшие выходные в Советском районе города, но конкретную дату и улицу там назвать не смогли.

Сотрудник ГИБДД, который в одиночку патрулировал улицу, остановил машину, но водитель при проверке документов стал вести себя агрессивно. Через некоторое время к нему присоединились приятели из кафе неподалеку. Один из них избил полицейского, после чего злоумышленники скрылись.

По данному факту уже возбудили уголовное дело и установили личность подозреваемого и возможные места его пребывания. По подозрению в совершении преступления разыскивают 28-летнего Карена Мовсисяна — он является гражданином РФ и живет в Красноярске.

«Сегодня ночью одновременно в нескольких районах Красноярска проводились следственно-оперативные мероприятия, в том числе обыски. В результате в одной из квартир были обнаружены два пистолета ТТ, предположительно, боевых, несколько десятков патронов. Кроме того, в одном из автомобилей обнаружен травматический пистолет», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам 8 (391) 2459−333 или 02.

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