В Красноярске напали на сотрудника ДПС: у подозреваемых изъяли оружие, но главного преступника еще не нашли
По подозрению в совершении преступления разыскивают 28-летнего Карена Мовсисяна.
По подозрению в совершении преступления разыскивают 28-летнего Карена Мовсисяна.
В Красноярске разыскивают злоумышленника, который нанес телесные повреждения сотруднику ДПС. Как рассказали Newslab.ru в
Сотрудник ГИБДД, который в одиночку патрулировал улицу, остановил машину, но водитель при проверке документов стал вести себя агрессивно. Через некоторое время к нему присоединились приятели из кафе неподалеку. Один из них избил полицейского, после чего злоумышленники скрылись.
«Сегодня ночью одновременно в нескольких районах Красноярска проводились
Всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам 8 (391) 2459−333 или 02.
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