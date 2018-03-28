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06:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Назван район Приморья с наиболее опасной для жизни водой

90 процентов приморцев получают питьевую воду надлежащего качества, что выше аналогичного показателя предыдущих лет на 2,4%, сообщили DEITA. RU в Роспотребнадзоре.

Источник: ДЕЙТА

В течение последних трех лет отмечается незначительное снижение неудовлетворительных проб воды по микробиологическим показателям (2017 г- 8,2%, 2016 г- 8,4%, 2015 г -8,5%), в 2017 г неудовлетворительные пробы по санитарно-химическим показателям регистрируются на уровне 2016 г (2017 г — 28,5%, 2016 г — 28,4%).

В рейтинге опасной воды первые места занимают Хасанский район (39,2% неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям), Надеждинский (28,5%), Шкотовский (24,8%), Хорольский (11,8%) районы, г. Партизанск (10,1%) и Дальнереченск (9,1%).

Михаил Грач.

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