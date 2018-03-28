Назван район Приморья с наиболее опасной для жизни водой

В течение последних трех лет отмечается незначительное снижение неудовлетворительных проб воды по микробиологическим показателям (2017 г- 8,2%, 2016 г- 8,4%, 2015 г -8,5%), в 2017 г неудовлетворительные пробы по санитарно-химическим показателям регистрируются на уровне 2016 г (2017 г — 28,5%, 2016 г — 28,4%).