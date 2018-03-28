Дачники Хабаровского края смогут вернуть деньги за ремонт дорог

С нынешнего года садовые, огороднические и дачные объединения региона смогут вернуть половину средств, которые они истратили на ремонт дорог, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Заявки товарищества должны подать в администрацию своего муниципалитета до 1 мая.

— Меры поддержки дачных сообществ в крае существуют давно, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела развития сельских территорий регионального минсельхоза Владимир Маркевич. — Все они могут получить компенсацию части средств, понесенных на инженерное обустройство своих территорий. Если дачники, сбросившись, провели, к примеру, водопровод или протянули линию электропередач, то они, предъявив документы, могут вернуть 50% средств, но не более 500 тысяч рублей на одно товарищество. Потратили миллион, 500 тысяч рублей могут получить на дальнейшее развитие.

В 2017 году краевой минсельхоз закладывал на поддержку дачных сообществ 5 миллионов рублей, но большая средств так и осталась невостребованной. Почему? Многие муниципальные образования не имели соответствующих программ поддержки садоводческих некоммерческих товариществ. А они должны быть и обязательно содержать конкретные суммы денег, которые муниципалитет в свою очередь готов вложить в развитие дачного движения. Соотношение тут такое: 70% выделяет край и 30% — местная власть. И потом до нынешнего года дороги не относились к дачной инфраструктуре. Только теперь удалось внести необходимые изменения в краевое законодательство, чтобы помочь дачникам решить, пожалуй, самую острую проблему.

— И хотя изменения относительно компенсации ремонта дорог вступили в силу с 1 января 2018 года, но мы принимаем заявки от дачных сообществ по работам, которые они выполнили в прошлом году, — отметил Владимир Маркевич. — Главное условие — все расходы должны быть подтверждены документально.