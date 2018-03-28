Дачники Хабаровского края смогут вернуть деньги за ремонт дорог
Заявки от садовых товариществ принимаются до 1 мая.
Заявки от садовых товариществ принимаются до 1 мая.
С нынешнего года садовые, огороднические и дачные объединения региона смогут вернуть половину средств, которые они истратили на ремонт дорог, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Заявки товарищества должны подать в администрацию своего муниципалитета до 1 мая.
— Меры поддержки дачных сообществ в крае существуют давно, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела развития сельских территорий регионального минсельхоза Владимир Маркевич. — Все они могут получить компенсацию части средств, понесенных на инженерное обустройство своих территорий. Если дачники, сбросившись, провели, к примеру, водопровод или протянули линию электропередач, то они, предъявив документы, могут вернуть 50% средств, но не более 500 тысяч рублей на одно товарищество. Потратили миллион, 500 тысяч рублей могут получить на дальнейшее развитие.
— И хотя изменения относительно компенсации ремонта дорог вступили в силу с 1 января 2018 года, но мы принимаем заявки от дачных сообществ по работам, которые они выполнили в прошлом году, — отметил Владимир Маркевич. — Главное условие — все расходы должны быть подтверждены документально.
Справка: сейчас в стране садоводством, огородничеством и дачным хозяйством занимаются более 21 млн. семей, что составляет больше половины всего населения. В Хабаровском крае насчитывается 404 подобных сообществ. По статистике, на малые формы хозяйствования приходится около 80% общего объема производства продукции сельского хозяйства. Лидером по количеству посевных площадей, занятых под
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