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06:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дачники Хабаровского края смогут вернуть деньги за ремонт дорог

Заявки от садовых товариществ принимаются до 1 мая.

С нынешнего года садовые, огороднические и дачные объединения региона смогут вернуть половину средств, которые они истратили на ремонт дорог, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Заявки товарищества должны подать в администрацию своего муниципалитета до 1 мая.

— Меры поддержки дачных сообществ в крае существуют давно, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела развития сельских территорий регионального минсельхоза Владимир Маркевич. — Все они могут получить компенсацию части средств, понесенных на инженерное обустройство своих территорий. Если дачники, сбросившись, провели, к примеру, водопровод или протянули линию электропередач, то они, предъявив документы, могут вернуть 50% средств, но не более 500 тысяч рублей на одно товарищество. Потратили миллион, 500 тысяч рублей могут получить на дальнейшее развитие.

В 2017 году краевой минсельхоз закладывал на поддержку дачных сообществ 5 миллионов рублей, но большая средств так и осталась невостребованной. Почему? Многие муниципальные образования не имели соответствующих программ поддержки садоводческих некоммерческих товариществ. А они должны быть и обязательно содержать конкретные суммы денег, которые муниципалитет в свою очередь готов вложить в развитие дачного движения. Соотношение тут такое: 70% выделяет край и 30% — местная власть. И потом до нынешнего года дороги не относились к дачной инфраструктуре. Только теперь удалось внести необходимые изменения в краевое законодательство, чтобы помочь дачникам решить, пожалуй, самую острую проблему.

— И хотя изменения относительно компенсации ремонта дорог вступили в силу с 1 января 2018 года, но мы принимаем заявки от дачных сообществ по работам, которые они выполнили в прошлом году, — отметил Владимир Маркевич. — Главное условие — все расходы должны быть подтверждены документально.

Справка: сейчас в стране садоводством, огородничеством и дачным хозяйством занимаются более 21 млн. семей, что составляет больше половины всего населения. В Хабаровском крае насчитывается 404 подобных сообществ. По статистике, на малые формы хозяйствования приходится около 80% общего объема производства продукции сельского хозяйства. Лидером по количеству посевных площадей, занятых под садово-огородническими участками, является Хабаровский район, на его долю приходится 40% площадей. На втором месте Хабаровск — 16% площадей, на третьем — Комсомольск-на-Амуре — 13%.

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