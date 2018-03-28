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06:23 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Емельяновском районе прошёл рейд по выявлению энерговоров

Под Красноярском устроили рейд против энерговоровства. Специалисты искали тех, кто незаконно подключается к линиям и не просто похищает электроэнергию, но и подвергает опасности соседей: такие приёмы могут привести к пожару.

Почти сто человек разъезжаются по деревням и сёлам Емельяновского района. Специалисты «МРСК Сибири-Красноярскэнерго» будут искать тех, кто незаконно подключается к линиям и ворует электричество. Емельяновский район один из самых проблемных — в холодное время года уровень потерь превышает сорок процентов.

Цель рейда — контроль за корректным энергопотреблением, проверка работы систем учета электроэнергии и качества её поставки. Способ борьбы с воровством — установка счётчиков высоко на опорах. Потребитель с помощью дистанционного дисплея следит за показателями. Обойти прибор незаметно для специалистов «Красэнерго» невозможно.

«Эти показания автоматически передаются в “Красноярскэнергосбыт”. Если с прибором учёта что-то не так, потребитель видит это на дисплее, сообщает контактному лицу в филиале “Красноярскэнерго” и проблема устраняется», — пояснил и.о. заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» Сергей Шиман.

Энерговоровство — это не только убытки, которые ложатся на плечи сетевой организации, но и дополнительные нагрузки на электросети. А уже они могут привести к перебоям с электричеством, скачкам напряжения, и как следствие, к пожарам. На этот раз составлено актов безучётного энергопотребления на сумму более 2-х миллионов киловатт/часов, в рублях это 9 миллионов.


Этот рейд в Емельяновском районе не станет последним. Подобные инспекции проходят раз в три месяца и в следующий раз десант проверяющих высадится уже в другом месте.

Владимир БОГОМОЛОВ

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