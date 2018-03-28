Моряков топ-уровня будут готовить во Владивостоке

Стороны обсудили образовательные проекты, в реализации которых участвует предприятие в Приморье, а также вопросы по организации парусной регаты на ВЭФ-2018.

Сергей Франк сообщил главе региона, что «Совкомфлот» ведет большую работу по созданию на базе Морского государственного университета имени Невельского центра по подготовке моряков. Этот проект уже находится в стадии реализации, есть финансирование.

«Наша задача — готовить здесь, в Приморье, лучших моряков для российских и зарубежных компаний, создать точку притяжения молодежи. Сейчас разрабатываем план обустройства городка и прилегающих территорий», — отметил Сергей Франк.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что Администрация Приморского края совместно с мэрией Владивостока проработают вопросы возможного благоустройства территории на Эгершельде.

«Проект — перспективный», — отметил глава региона.

Также участники встречи обсудили подготовку к парусной регате, которая состоится в сентябре в дни четвертого Восточного экономического форума. Сергей Франк отметил, что в программу регаты «Совкомфлот» планирует включить детские соревнования по парусному спорту, например, юношескую гонку в заливе Петра Великого.

Андрей Тарасенко идею одобрил. Врио губернатора также поинтересовался планами «Совкомфлота» по участию в Международном дальневосточном морском салоне.

«Это будет очень крупное мероприятие, хорошо, если вы представите свои наработки на выставке — например, продемонстрируете ваши системы управления», — заявил Андрей Тарасенко.

Генеральный директор компании сообщил, что участвовать в Морском салоне предприятие будет. Сейчас «Совкомфлот» рассматривает, что именно будет представлять в деловой программе выставки.

Напомним, Международный дальневосточный морской салон-2018 пройдет в Приморье 25—28 июля . Мероприятие объединит более 1500 участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.

«Приморье становится центром судостроения и судоремонта. Нам необходимо показать все наши достижения — в том числе продукцию судоверфи “Звезда”, “Восточной верфи”. На выставке должна быть представлены и все компоненты для судов, которые производят приморские предприятия — от навигационного оборудования до судовой мебели и посуды. Важно показать весь наш потенциал, что все это производить в Приморье мы умеем», — заявил Андрей Тарасенко.

Международный военно-морской салон — одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. На протяжении 20 лет он проводился в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Приморский край в этом году впервые станет площадкой проведения мероприятия.