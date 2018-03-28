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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Банки спишут долги по кредитам пострадавших при пожаре семей

Как минимум пять крупных банков готовы пойти на такие меры.

Несколько крупых банков России готовы списать долги по кредитам семьям пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Об этом сообщает «РБК». Долги готовы простить «Альфа-Банк», «ВТБ» и «Хоум Кредит банк». При этом работники «Хоум Кредит банка» самостоятельно составят списки семей пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Родственникам не нужно предъявлять никаких документов.

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