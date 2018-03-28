Банки спишут долги по кредитам пострадавших при пожаре семей
Как минимум пять крупных банков готовы пойти на такие меры.
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Как минимум пять крупных банков готовы пойти на такие меры.
Несколько крупых банков России готовы списать долги по кредитам семьям пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
Об этом сообщает «РБК». Долги готовы простить «Альфа-Банк», «ВТБ» и «Хоум Кредит банк». При этом работники «Хоум Кредит банка» самостоятельно составят списки семей пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Родственникам не нужно предъявлять никаких документов.
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