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06:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улицу Копылова в Красноярске могут перекрыть уже ближайшей ночью

Параллельно откроется проезд по улице Киренского.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улицу Копылова могут перекрыть уже ближайшей ночью. Напомним, дорожники планировали там начать работы еще на прошлой неделе, однако комиссия усмотрела недочеты в организации пешеходных дорожек. По словам представителя КрУДор Александра Маркова, в некоторых местах на участке, где должны будут ходить пешеходы на время строительства перехода, отсутствовало твердое покрытие — попросту, там была земля. Последние дни рабочие бетонировали дорожки.

«Вечером комиссия еще раз посмотрит на ситуацию и если сочтет, что все нормы по безопасности пешеходов исполнены, ночью Копылова будет перекрыта», — заявил он.

Добавим, что параллельно с перекрытием участка на Копылова будет открыт проезд по улице Киренского, где с осени прошлого года пытаются построить подземный пешеходный переход.

Напомним, для строительства нового подземного перехода на улице Копылова движение по ней в районе дома № 76 будет частично ограничено до первого августа. Объезд участка для транспорта, движущегося в центр, будет осуществляться по улице Киренского с выездом на улицу Красной Армии. Из центра в сторону ГорДК по Копылова пока можно будет двигаться в прежнем режиме эта сторона дороги перекрываться в ближайшей перспективе не будет.

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