Улицу Копылова в Красноярске могут перекрыть уже ближайшей ночью
Параллельно откроется проезд по улице Киренского.
Параллельно откроется проезд по улице Киренского.
Улицу Копылова могут перекрыть уже ближайшей ночью. Напомним, дорожники планировали там начать работы еще на прошлой неделе, однако комиссия усмотрела недочеты в организации пешеходных дорожек. По словам представителя КрУДор Александра Маркова, в некоторых местах на участке, где должны будут ходить пешеходы на время строительства перехода, отсутствовало твердое покрытие — попросту, там была земля. Последние дни рабочие бетонировали дорожки.
«Вечером комиссия еще раз посмотрит на ситуацию и если сочтет, что все нормы по безопасности пешеходов исполнены, ночью Копылова будет перекрыта», — заявил он.
Напомним, для строительства нового подземного перехода на улице Копылова движение по ней в районе дома № 76 будет частично ограничено до первого августа. Объезд участка для транспорта, движущегося в центр, будет осуществляться по улице Киренского с выездом на улицу Красной Армии. Из центра в сторону ГорДК по Копылова пока можно будет двигаться в прежнем режиме эта сторона дороги перекрываться в ближайшей перспективе не будет.
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