Улицу Копылова в Красноярске могут перекрыть уже ближайшей ночью

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Улицу Копылова могут перекрыть уже ближайшей ночью. Напомним, дорожники планировали там начать работы еще на прошлой неделе, однако комиссия усмотрела недочеты в организации пешеходных дорожек. По словам представителя КрУДор Александра Маркова, в некоторых местах на участке, где должны будут ходить пешеходы на время строительства перехода, отсутствовало твердое покрытие — попросту, там была земля. Последние дни рабочие бетонировали дорожки.

«Вечером комиссия еще раз посмотрит на ситуацию и если сочтет, что все нормы по безопасности пешеходов исполнены, ночью Копылова будет перекрыта», — заявил он.

Добавим, что параллельно с перекрытием участка на Копылова будет открыт проезд по улице Киренского, где с осени прошлого года пытаются построить подземный пешеходный переход.