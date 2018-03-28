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06:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Белорусскую технику протестируют на дорогах Иркутской области

Дорожная служба Иркутской области протестирует многофункциональный газодизельный погрузчик белорусского производства.

Как сообщает 28 марта 2018 года пресс-служба регионального правительства, ООО «Амкодор» на безвозмездной основе передало его предприятию на полтора-два месяца. Планируется, что за это время дорожники изучат работу погрузчика в сибирских условиях и примут решение о дальнейшем использовании такой техники.

«Мы подписали договор о том, чтобы взять на испытание технику, которую производят в Белоруссии, чтобы провести испытания и дать своё заключение. Это погрузчик “Амкодор”, который будет заниматься погрузкой, разгрузкой инертных материалов, уборкой снега. Дорожная служба Иркутской области занимается содержанием и ремонтом, техника будет участвовать во всех работах», — сказал заместитель генерального директора службы Анатолий Сарапулов.

Напомним, в ноябре 2016 года между Иркутской областью и Республикой Беларусь было подписано соглашение о сотрудничестве. Затем Сергей Левченко и представители завода договорились об испытании техники в нашем регионе. В одно из сельскохозяйственных предприятий, как и в Дорожную службу Иркутской области, был передан многофункциональный газодизельный автопогрузчик. Также была достигнута договорённость о совместном производстве зерносушильных комплексов между ООО «Амкодор» и ОАО «Иркутскагроремонт».

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