Белорусскую технику протестируют на дорогах Иркутской области

Как сообщает 28 марта 2018 года пресс-служба регионального правительства, ООО «Амкодор» на безвозмездной основе передало его предприятию на полтора-два месяца. Планируется, что за это время дорожники изучат работу погрузчика в сибирских условиях и примут решение о дальнейшем использовании такой техники.

«Мы подписали договор о том, чтобы взять на испытание технику, которую производят в Белоруссии, чтобы провести испытания и дать своё заключение. Это погрузчик “Амкодор”, который будет заниматься погрузкой, разгрузкой инертных материалов, уборкой снега. Дорожная служба Иркутской области занимается содержанием и ремонтом, техника будет участвовать во всех работах», — сказал заместитель генерального директора службы Анатолий Сарапулов.