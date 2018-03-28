Белорусскую технику протестируют на дорогах Иркутской области
Дорожная служба Иркутской области протестирует многофункциональный газодизельный погрузчик белорусского производства.
Дорожная служба Иркутской области протестирует многофункциональный газодизельный погрузчик белорусского производства.
Как сообщает 28 марта 2018 года
«Мы подписали договор о том, чтобы взять на испытание технику, которую производят в Белоруссии, чтобы провести испытания и дать своё заключение. Это погрузчик “Амкодор”, который будет заниматься погрузкой, разгрузкой инертных материалов, уборкой снега. Дорожная служба Иркутской области занимается содержанием и ремонтом, техника будет участвовать во всех работах», — сказал заместитель генерального директора службы Анатолий Сарапулов.
Напомним, в ноябре 2016 года между Иркутской областью и Республикой Беларусь было подписано соглашение о сотрудничестве. Затем Сергей Левченко и представители завода договорились об испытании техники в нашем регионе. В одно из сельскохозяйственных предприятий, как и в Дорожную службу Иркутской области, был передан многофункциональный газодизельный автопогрузчик. Также была достигнута договорённость о совместном производстве зерносушильных комплексов между ООО «Амкодор» и ОАО «Иркутскагроремонт».
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