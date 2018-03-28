Что будет с ТРЦ «Зимняя Вишня»?

Владимир Чернов
Как заявил первый заместитель губернатора Владимир Чернов, здание «Зимней вишни», вероятнее всего, разберут. «Такое решение приняли исходя из визуального осмотра и диагностики специалистов», — сказал он.
Владимир Чернов пообещал, что разбор здания проведут грамотно и эвакуировать жителей ближайших домов не потребуется. «По результатам проверки установлено, что на первом этаже
По слухам, проверки пожарной безопасности в торговом центре не проводились давно, потому что ТЦ относится к малому бизнесу. А у него «надзорные каникулы». Однако то, когда проверки проводили последний раз и проводили ли их вообще, Владимир Чернов не комментирует. Чиновник ссылается на то, что это проверят и оценят следователи. По словам министра ЧС Владимира Пучкова, аварийные работы спасатели ведут круглосуточно. И они будут продолжаться до тех пор, пока не поднимут
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