Что будет с ТРЦ «Зимняя Вишня»?

Владимир Чернов пообещал, что разбор здания проведут грамотно и эвакуировать жителей ближайших домов не потребуется. «По результатам проверки установлено, что на первом этаже торгово-развлекательного центра было 12 арендаторов, на втором — шесть, на третьем — пять. Четвёртый этаж полностью принадлежит ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (структура ООО «КДВ Групп). Собственник полностью сдаёт его в аренду ООО «Бизнес-Спорт Кемерово» и ООО «Зимняя вишня-Кемерово». На четвёртом этаже, где, по предварительным данным, был очаг возгорания, находилось три кинозала, детская игровая площадка, игровые автоматы, бильярдная, фитнес-зал. Установлено, что собственники комбината — физические лица, они проживают в Томске», — комментирует Чернов.

По слухам, проверки пожарной безопасности в торговом центре не проводились давно, потому что ТЦ относится к малому бизнесу. А у него «надзорные каникулы». Однако то, когда проверки проводили последний раз и проводили ли их вообще, Владимир Чернов не комментирует. Чиновник ссылается на то, что это проверят и оценят следователи. По словам министра ЧС Владимира Пучкова, аварийные работы спасатели ведут круглосуточно. И они будут продолжаться до тех пор, пока не поднимут из-под завалов всех погибших.