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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Что будет с ТРЦ «Зимняя Вишня»?

Владимир Чернов

Как заявил первый заместитель губернатора Владимир Чернов, здание «Зимней вишни», вероятнее всего, разберут. «Такое решение приняли исходя из визуального осмотра и диагностики специалистов», — сказал он.

Владимир Чернов пообещал, что разбор здания проведут грамотно и эвакуировать жителей ближайших домов не потребуется. «По результатам проверки установлено, что на первом этаже торгово-развлекательного центра было 12 арендаторов, на втором — шесть, на третьем — пять. Четвёртый этаж полностью принадлежит ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (структура ООО «КДВ Групп). Собственник полностью сдаёт его в аренду ООО «Бизнес-Спорт Кемерово» и ООО «Зимняя вишня-Кемерово». На четвёртом этаже, где, по предварительным данным, был очаг возгорания, находилось три кинозала, детская игровая площадка, игровые автоматы, бильярдная, фитнес-зал. Установлено, что собственники комбината — физические лица, они проживают в Томске», — комментирует Чернов.

По слухам, проверки пожарной безопасности в торговом центре не проводились давно, потому что ТЦ относится к малому бизнесу. А у него «надзорные каникулы». Однако то, когда проверки проводили последний раз и проводили ли их вообще, Владимир Чернов не комментирует. Чиновник ссылается на то, что это проверят и оценят следователи. По словам министра ЧС Владимира Пучкова, аварийные работы спасатели ведут круглосуточно. И они будут продолжаться до тех пор, пока не поднимут из-под завалов всех погибших.

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