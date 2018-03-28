Две станции Большой кольцевой линии оформят по проектам московских архитекторов

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Победителями международного конкурса на дизайн станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» стали два столичных архитектурных бюро, сообщил заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Проект архитектурной мастерской za bor используют для «Нагатинского Затона», концепцию архитектурного бюро ARCHSLON — для станции «Кленовый бульвар».

«Нагатинский Затон»

«Из пяти проектов-финалистов для каждой станции выбран лучший по всем критериям. Это и соответствие контексту местности, и соблюдение требований безопасности, и экономическая целесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом технических требований метрополитена», — рассказал Марат Хуснуллин.

Дизайн станции «Нагатинский Затон» будет посвящен обитателям рек Московского региона и Нагатинского Затона. Стены павильонов украсят панно из каменной мозаики с реалистичным изображением крупных рыб. В оформлении «Кленового бульвара» найдут отражение история и культурное своеобразие района Нагатинский Затон. В вестибюле появятся архитектурные элементы, напоминающие о дворце царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское», а также светильники в стиле Дьякова Городища.

«Кленовый бульвар»

«Каждая станция московского метро должна быть уникальной — это наша принципиальная позиция. Архитектурные конкурсы помогают найти лучшие дизайн-решения для оформления новых станций», — отметил глава Стройкомплекса.

Архитектурный конкурс на разработку концепций оформления станций «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» стартовал 22 ноября прошлого года. На отборочный этап поступила 51 заявка, десять из них — от международных консорциумов.

Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, будет иметь 31 станцию и два электродепо. Она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров). Со станций будущего кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии подземки, четыре — на МЦК, пять — на Московские центральные диаметры и 11 — на станции железной дороги.