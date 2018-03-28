Красноярские энтузиасты получат деньги из городского бюджета на благоустройство территорий

«Инициативные группы творчески и основательно подошли к презентации своих проектов. Яркие и наглядные, порой даже трогательные, — они стали прекрасным примером того, насколько наши горожане неравнодушны к облику своего города», — говорят в пресс-службе мэрии Красноярска. Из 7 проектов, допущенных к конкурсу, победителями стали 4: — Благоустройство детской площадки «Уютный дворик» (в районе домов по ул. Карла Маркса, 19, 21, ул. Дубровинского, 50); — Сквер «Львовский» (ул. Львовская, 44); — Сквер «Добрый» (ул. Новосибирская, 39а); — Благоустройство территории по ул. Молокова, 8. Обязательное условие участия — софинансирование.

Инициативные группы должны будут выплачивать не менее 3% от общей стоимости собственного проекта. Теперь, после подведения итогов конкурса, участникам предстоит обратиться в администрации своих районов, где они заключат договоры по софинансированию. После того, как инициативные группы перечислят деньги в городской бюджет, с ними заключат муниципальные контракты. Только тогда участники смогут приступить к реализации проектов.