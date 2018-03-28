Игрок «Луча» отмечен футбольными специалистами
По результатам встречи «Луча» и «Спартака-2» во Владивостоке защитник хозяев попал в символическую сборную тура, сообщает DEITA. RU.
По результатам встречи «Луча» и «Спартака-2» во Владивостоке защитник хозяев попал в символическую сборную тура, сообщает DEITA. RU.
Гол тура, а возможно и месяца забил защитник «Луча-Энергии» Сослан Таказов, положивший мяч в «девятку» ворот «Спартака-2» смачным ударом с лета
Также специалисты отмечают Сергея Павлова, который попадает в наш список лучших во второй раз за последние три тура. Павлов тренировал «Луч» в годы пребывания команды в РФПЛ.
Василий Кучин.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.