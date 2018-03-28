Игрок «Луча» отмечен футбольными специалистами

Гол тура, а возможно и месяца забил защитник «Луча-Энергии» Сослан Таказов, положивший мяч в «девятку» ворот «Спартака-2» смачным ударом с лета из-за пределов штрафной и спасший свою команду от поражения.

Также специалисты отмечают Сергея Павлова, который попадает в наш список лучших во второй раз за последние три тура. Павлов тренировал «Луч» в годы пребывания команды в РФПЛ.