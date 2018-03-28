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09:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Игрок «Луча» отмечен футбольными специалистами

По результатам встречи «Луча» и «Спартака-2» во Владивостоке защитник хозяев попал в символическую сборную тура, сообщает DEITA. RU.

Гол тура, а возможно и месяца забил защитник «Луча-Энергии» Сослан Таказов, положивший мяч в «девятку» ворот «Спартака-2» смачным ударом с лета из-за пределов штрафной и спасший свою команду от поражения.

Также специалисты отмечают Сергея Павлова, который попадает в наш список лучших во второй раз за последние три тура. Павлов тренировал «Луч» в годы пребывания команды в РФПЛ.

Василий Кучин.

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