На трассе «Уссури» в Хабаровском крае строят путепровод для пожарных

Работы выполняют сотрудники межрегиональной дирекции по дорожному строительству в ДФО Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСД «Дальний Восток»). Они уже смонтировали железобетонные блоки фундамента, начали устройство монолитной части сооружения.
Путепровод возводят на участке 28−36 километры. Таких объектов на этом отрезке будет два. Завершится строительство в этом году. Длина путепровода составит 36 метров.
«Арочный путепровод предназначен в основном для пропуска машин пожаротушения. Насыпи будут большие, поскольку дорога первой категории, под ней устраивается проезд. К тому же это территория заказника, поэтому пройти там смогут и дикие животные», — рассказал начальник отдела капитального строительства ФКУ ДСД «Дальний Восток» Артём Милечин.
На семикилометровом участке, реконструкция которого началась в 2013 году, уже на 70% выполнили работы по возведению земляного полотна. Всего дорожникам предстоит перевезти 850 тысяч кубометров грунта. Завершить все работы в ФКУ ДСД «Дальний Восток» планируют в 2019 году.
«Дорога пройдёт через существующую трассу “Уссури” и через Транссиб, обойдёт посёлки Сосновка, 24 км, Корфовский и Чирки, а также дачные массивы. И выйдет на 36-м километре. Необходимость в этой дороге появилась из-за высокой интенсивности движения, а на подъезде к городу возникла потребность в расширении полотна. Это будет дорога первой категории, четырёхполосная с минимум съездов», — объяснил Артём Милечин.
Агентство писало, что заказчиком работ выступает ФКУ ДСД «Дальний Восток». Деньги на строительство выделяет федеральный бюджет.
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