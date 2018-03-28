Владивосток «зазвенит» в память о погибших в Кемерово
Автомобилисты Приморья призывают всех водителей принять участие в акции.
Автомобилисты Приморья призывают всех водителей принять участие в акции.
28 марта Владивосток «зазвенит» в память о погибших в страшном пожаре в Кемерово, сообщает РИА VladNews.
В 18:00 на центральной площади Владивосток состоится запуск шаров в память о погибших детях в страшной трагедии. В 19:00 состоится минута молчания.
Жителей Приморья, которые в это время будут находиться за рулем, призывают нажать на клаксон на одну минуту, чтобы приморская столица «зазвенела».
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