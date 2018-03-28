Владивосток «зазвенит» в память о погибших в Кемерово

Источник: VLADNEWS

28 марта Владивосток «зазвенит» в память о погибших в страшном пожаре в Кемерово, сообщает РИА VladNews.

В 18:00 на центральной площади Владивосток состоится запуск шаров в память о погибших детях в страшной трагедии. В 19:00 состоится минута молчания.