Начальник вокзала ответит за смерть офицера полиции на рельсах

— Фактически не осматривая состояние перрона, начальник вокзала вносил в отчетные формы записи об отсутствии каких-либо замечаний. В силу неблагоприятных погодных условий, а также вследствие большого количества неубранного снега в ноябре 2017 года на второй островной посадочной платформе станции Татарская образовался склон в сторону железнодорожных путей, а также наледь по всей площади второй островной посадочной платформы.



17 ноября на данном участке платформы сотрудник полиции Николай Прилепо возвращался с рейда по станции Татарская Новосибирской области. Мужчина оступился на перроне и упал под проходящий поезд. Врачи пять дней боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.