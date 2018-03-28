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10:33 (мск), источник: VN.ru

Начальник вокзала ответит за смерть офицера полиции на рельсах

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении начальника железнодорожного вокзала Татарска. Мужчина обвиняется в халатности, которая стала причиной гибели сотрудника полиции. Николай Прилепо возвращался с рейда, оступился на перроне и упал под проходящий поезд. Врачи пять дней боролись за его жизнь.

«Установлено, что начальник вокзала, халатно относясь к своим обязанностям, не обеспечил надлежащее содержание железнодорожных путей и расположенных на них сооружений, — сообщила помощник руководителя управления Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Яна Стрижова.

 — Фактически не осматривая состояние перрона, начальник вокзала вносил в отчетные формы записи об отсутствии каких-либо замечаний. В силу неблагоприятных погодных условий, а также вследствие большого количества неубранного снега в ноябре 2017 года на второй островной посадочной платформе станции Татарская образовался склон в сторону железнодорожных путей, а также наледь по всей площади второй островной посадочной платформы.

17 ноября на данном участке платформы сотрудник полиции Николай Прилепо возвращался с рейда по станции Татарская Новосибирской области. Мужчина оступился на перроне и упал под проходящий поезд. Врачи пять дней боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Несмотря на отрицание обвиняемым своей вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Яна Стрижова



«Сотрудник находился при исполнении служебных обязанностей, когда попал под проходящий железнодорожный локомотив и получил несовместимые с жизнью травмы, — сообщили в Сибирском управлении на транспорте МВД по СФО. — Николай Прилепо поступил на службу в полицию 19 февраля 2009».

Добавим, что Николай Прилепо был женат, без отца остались двое детей. С 1982 года на территории управления на транспорте МВД по СФО при исполнении служебных обязанностей погибли 35 сотрудников полиции.

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