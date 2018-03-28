Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
172-килограммовая девочка стала королевой красоты
Что не так с торговыми центрами в России
Фруктовые соки назвали опасными
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
У Анджелины Джоли новый роман
Бузова и Билан отменили выступления из-за трагедии в Кемерове
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
В Германии раскрыли истинные цели «дела Скрипаля» против РФ
Охранник ТЦ объяснил, зачем выключил сигнализацию
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:24 (мск), источник: РИА Новости

Открытие гримерной в память о Хворостовском в Красноярске перенесли

КРАСНОЯРСК, 28 мар — РИА Новости. Запланированное на среду открытие гримерной в память об оперном певце Дмитрии Хворостовском в Красноярском театре оперы и балета перенесено в связи с трауром по погибшим при пожаре в Кемерово, сообщает пресс-служба театра.

Источник: РИА Новости

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Он начинал карьеру в Красноярском театре оперы и балета. Является почетным жителем города и Красноярского края.

«В связи с трауром открытие гримерной комнаты Дмитрия Хворостовского, которое было запланировано на 28 марта, отменяется. О дате открытия сообщим дополнительно», — говорится в сообщении театра.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Указом президента 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Открытие гримерной в память о Хворостовском в Красноярске перенесли
СК проверяет информацию об опасном ТЦ в Красноярске, где занимаются дети
В России начался траур в связи с пожаром в Кемерово
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших
«Щуку» с «Калибрами» сравнили со старой британской подлодкой
Россия проиграла Франции в товарищеском матче
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Военторг» заменит Snickers в российской армии своими продуктами
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь