Открытие гримерной в память о Хворостовском в Красноярске перенесли

Источник: РИА Новости

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Он начинал карьеру в Красноярском театре оперы и балета. Является почетным жителем города и Красноярского края.

«В связи с трауром открытие гримерной комнаты Дмитрия Хворостовского, которое было запланировано на 28 марта, отменяется. О дате открытия сообщим дополнительно», — говорится в сообщении театра.