Открытие гримерной в память о Хворостовском в Красноярске перенесли

Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Он начинал карьеру в Красноярском театре оперы и балета. Является почетным жителем города и Красноярского края.
«В связи с трауром открытие гримерной комнаты Дмитрия Хворостовского, которое было запланировано на 28 марта, отменяется. О дате открытия сообщим дополнительно», — говорится в сообщении театра.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Указом президента 28 марта объявлено в России днем общенационального траура.
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