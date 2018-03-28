За снос аварийного жилья в Красноярске возьмутся осуждённые
Осуждённые
Осуждённые
Золотые руки, говорят о таких людях, лишь немного не повезло с выбором жизненного пути. Вадим Истомин —
Сейчас здесь отбывают наказание 327 человек. Все на 100% трудоустроены. В первую очередь работа предоставляется осуждённым, которые имеют исполнительные листы и по приговору суда обязаны возмещать физическим и юридическим лицам ущерб, причинённый в результате совершённого преступления. Статьи, как правило, не тяжёлые, поэтому осуждённых допускают к работе на улицах города.
«Это в основном подсобные рабочие, уборка улиц. На строительстве спортивных объектов — ледовая арена, спорткомплекс на острове Отдыха. Работают осуждённые с 8 до 4-х», — рассказал мастер
Осуждённые дорожат своим рабочим местом. Получают зарплату на уровне МРОТ — около 10 тысяч рублей. Плюс хорошие рекомендации делают на шаг ближе к УДО. А любое нарушение чревато не только потерей работы, но и дисциплинарными взысканиями. Спрос на такую рабочую силу у различных городских служб очень высок.
Проект по привлечению осуждённых к благоустройству Красноярска работает с 2012 года. Сейчас ежедневно на уборку улиц, чистку берегов Качи, ремонт спортивных объектов и разбор ветхого жилья выходят около 100 поселенцев. Также им в помощь колония выделяет и спецтехнику — по оснащению бригады не уступают коммунальным службам города.
Вадим КУЛИКОВ
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