За снос аварийного жилья в Красноярске возьмутся осуждённые

Источник: Вести - Красноярск

Золотые руки, говорят о таких людях, лишь немного не повезло с выбором жизненного пути. Вадим Истомин — моторист-слесарь, уже полгода ремонтирует технику исправительной колонии-поселения № 19. «На свободе я занимался этой же работой. Работал по специальности. Конечно, труд облагораживает. Во-первых, на свободе кто на что настроен: многие употребляют наркотики, что попало. А труд способствует, чтобы семья нормально жила и сам жил не нуждаясь», — уверен осуждённый КП-19 Вадим Истомин.



Сейчас здесь отбывают наказание 327 человек. Все на 100% трудоустроены. В первую очередь работа предоставляется осуждённым, которые имеют исполнительные листы и по приговору суда обязаны возмещать физическим и юридическим лицам ущерб, причинённый в результате совершённого преступления. Статьи, как правило, не тяжёлые, поэтому осуждённых допускают к работе на улицах города.



«Это в основном подсобные рабочие, уборка улиц. На строительстве спортивных объектов — ледовая арена, спорткомплекс на острове Отдыха. Работают осуждённые с 8 до 4-х», — рассказал мастер учебно-производственного участка КП-19 Евгений Черепанов.



Разумеется, осуждённые работают под двойным контролем: со стороны организации, которая их нанимает, и сотрудников колонии. Всем рабочим выдают спецодежду, поэтому, например, на уборке улиц не отличить, коммунальщики это или поселенцы. «В основном работаем на улицах, в подземных переходах. Подметаем, очищаем город от грязи и мусора. Помогает осознать свои ошибки, задуматься о дальнейшем», — говорит осуждённый КП-19 Виталий Шкурихин.