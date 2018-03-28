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08:20 (мск), источник: Вести - Красноярск

За снос аварийного жилья в Красноярске возьмутся осуждённые

Осуждённые колонии-поселения № 19 выйдут на снос ветхого и аварийного жилья в Красноярске. Эта рабочая сила используется на улицах города с 2012 года. Сначала на уборке улиц, теперь им доверяют работу и на спортивных объектах. Почему бригады осуждённых считают надёжными?

Источник: Вести - Красноярск

Золотые руки, говорят о таких людях, лишь немного не повезло с выбором жизненного пути. Вадим Истомин — моторист-слесарь, уже полгода ремонтирует технику исправительной колонии-поселения № 19. «На свободе я занимался этой же работой. Работал по специальности. Конечно, труд облагораживает. Во-первых, на свободе кто на что настроен: многие употребляют наркотики, что попало. А труд способствует, чтобы семья нормально жила и сам жил не нуждаясь», — уверен осуждённый КП-19 Вадим Истомин.

Сейчас здесь отбывают наказание 327 человек. Все на 100% трудоустроены. В первую очередь работа предоставляется осуждённым, которые имеют исполнительные листы и по приговору суда обязаны возмещать физическим и юридическим лицам ущерб, причинённый в результате совершённого преступления. Статьи, как правило, не тяжёлые, поэтому осуждённых допускают к работе на улицах города.

«Это в основном подсобные рабочие, уборка улиц. На строительстве спортивных объектов — ледовая арена, спорткомплекс на острове Отдыха. Работают осуждённые с 8 до 4-х», — рассказал мастер учебно-производственного участка КП-19 Евгений Черепанов.

Разумеется, осуждённые работают под двойным контролем: со стороны организации, которая их нанимает, и сотрудников колонии. Всем рабочим выдают спецодежду, поэтому, например, на уборке улиц не отличить, коммунальщики это или поселенцы. «В основном работаем на улицах, в подземных переходах. Подметаем, очищаем город от грязи и мусора. Помогает осознать свои ошибки, задуматься о дальнейшем», — говорит осуждённый КП-19 Виталий Шкурихин.


Осуждённые дорожат своим рабочим местом. Получают зарплату на уровне МРОТ — около 10 тысяч рублей. Плюс хорошие рекомендации делают на шаг ближе к УДО. А любое нарушение чревато не только потерей работы, но и дисциплинарными взысканиями. Спрос на такую рабочую силу у различных городских служб очень высок. Во-первых, строгий режим, график работ, 100% выполнение нормы, ну и разумеется, не пьют.

Проект по привлечению осуждённых к благоустройству Красноярска работает с 2012 года. Сейчас ежедневно на уборку улиц, чистку берегов Качи, ремонт спортивных объектов и разбор ветхого жилья выходят около 100 поселенцев. Также им в помощь колония выделяет и спецтехнику — по оснащению бригады не уступают коммунальным службам города.

Вадим КУЛИКОВ

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