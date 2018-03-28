Пчеловодов Хабаровского края решили поддержать профильным законом

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня отсутствует отдельный федеральный нормативный акт, который регулировал бы отношения в этой сфере сельского хозяйства. Производителям приходится руководствоваться целым рядом документов. Депутаты краевого парламента уверены, что необходимость в принятии профильного закона на уровне региона назрела.

«Я хотел бы отметить, что пчеловодство на территории Дальнего Востока и Хабаровского края в том числе — это отрасль с большими корнями. Первые пасеки здесь появились ещё в XIX веке, когда люди заинтересовались сбором мёда. В 20-е годы прошлого века здесь были крупные хозяйства, пчеловодческие совхозы, которые занимались сбором в больших объёмах. Потом всё это дело затихло, и оживилось только после 2010 года. Развитию отрасли способствует географическое расположение нашей территории. Хабаровский край — это почти 75 миллионов гектаров земли, и 10 миллионов из них — это те угодья, где можно заниматься пчеловодством, причём угодья с уникальной растительностью. Всё это позволяет собирать высококлассный продукт. Мы говорим, что алтайский, башкирский мёд очень хороший. А дальневосточному липовому мёду аналога не существует вообще — потому что душистая липа растёт только на нашей территории», — рассказал журналистам один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Закдумы Юрий Матвеев.

Он отметил, что в Хабаровском крае есть и опытные, и начинающие пчеловоды, которым поможет документ, регулирующий отношения в отрасли.

«Для развития пчеловодства нужны и обучение, и ветеринарное обслуживание, и система сбыта, и ассоциация производителей. Всё это в нашем законопроекте и прописано. И принятый закон будет систематизировать эту непростую, но бурно развивающуюся отрасль. Документ готовился не просто в стенах Думы: на протяжении 2017 года мы его неоднократно обсуждали со специалистами, опытными пчеловодами в районах края», — подчеркнул Юрий Матвеев.

Законопроект учитывает и тот факт, что не все аспекты пчеловодческой деятельности находятся в краевой компетенции. Поэтому депутатам регионального парламента необходимо будет разработать ряд нормативных актов, которые дадут основу для взаимодействия с федеральными и местными структурами.