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08:17 (мск), источник: Восток Медиа

Пчеловодов Хабаровского края решили поддержать профильным законом

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края рассмотрели в первом чтении проект регионального закона о развитии пчеловодства. Документ направлен в первую очередь на поддержку местных представителей этой отрасли сельхозпроизводства — в то время как краевой рынок заполнен привозным мёдом, это особенно важно.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня отсутствует отдельный федеральный нормативный акт, который регулировал бы отношения в этой сфере сельского хозяйства. Производителям приходится руководствоваться целым рядом документов. Депутаты краевого парламента уверены, что необходимость в принятии профильного закона на уровне региона назрела.

«Я хотел бы отметить, что пчеловодство на территории Дальнего Востока и Хабаровского края в том числе — это отрасль с большими корнями. Первые пасеки здесь появились ещё в XIX веке, когда люди заинтересовались сбором мёда. В 20-е годы прошлого века здесь были крупные хозяйства, пчеловодческие совхозы, которые занимались сбором в больших объёмах. Потом всё это дело затихло, и оживилось только после 2010 года. Развитию отрасли способствует географическое расположение нашей территории. Хабаровский край — это почти 75 миллионов гектаров земли, и 10 миллионов из них — это те угодья, где можно заниматься пчеловодством, причём угодья с уникальной растительностью. Всё это позволяет собирать высококлассный продукт. Мы говорим, что алтайский, башкирский мёд очень хороший. А дальневосточному липовому мёду аналога не существует вообще — потому что душистая липа растёт только на нашей территории», — рассказал журналистам один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Закдумы Юрий Матвеев.

Он отметил, что в Хабаровском крае есть и опытные, и начинающие пчеловоды, которым поможет документ, регулирующий отношения в отрасли.

«Для развития пчеловодства нужны и обучение, и ветеринарное обслуживание, и система сбыта, и ассоциация производителей. Всё это в нашем законопроекте и прописано. И принятый закон будет систематизировать эту непростую, но бурно развивающуюся отрасль. Документ готовился не просто в стенах Думы: на протяжении 2017 года мы его неоднократно обсуждали со специалистами, опытными пчеловодами в районах края», — подчеркнул Юрий Матвеев.

Законопроект учитывает и тот факт, что не все аспекты пчеловодческой деятельности находятся в краевой компетенции. Поэтому депутатам регионального парламента необходимо будет разработать ряд нормативных актов, которые дадут основу для взаимодействия с федеральными и местными структурами.

Подобные законы уже разработаны и приняты в 35 субъектах Российской Федерации — народные избранники Хабаровского края использовали в том числе и опыт коллег. Вероятность того, что пчеловодство в регионе поддержат профильным законом, сегодня существенно повысилась — первое чтение инициатива прошла, теперь в документ внесут необходимые поправки.

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