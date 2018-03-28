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08:03 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарёв обеспокоен здоровьем брата

Экс-глава Владивостока написал пост о прошедшем 26 марта заседании.

Источник: AP 2018

Сегодня, 28 марта, на своей странице в социальной сети ВКонтакте Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост. Бывший градоначальник рассказал заседании, которое состоялось 26 марта и высказал опасения за состояние здоровья младшего брата Андрея, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт в поддержку Игоря Пушкарева.

«Надеялся ли я на то, что 26 марта будет другой исход заседания (нам продлили арест)? Конечно. Надеялся и буду надеться. Иначе всё теряет смысл. Как говорится, курочка по зёрнышку. Наше дело — доказывать свою невиновность, несмотря ни на что. Сейчас дело осложняется тем, что моему брату Андрею, который находится под домашним арестом, жизненно необходима операция. Но обвинение не даёт разрешение на неё, аргументируя тем, что это затянет процесс. Могу предположить, что это ещё и способ давления на меня — ведь состояние здоровья брата действительно вызывает опасения. На этой неделе три заседания по существу. Мы уверены в своей правоте и будем настойчивы в своей защите», — написал Игорь Пушкарёв.

Напомним, новогодняя ночь 2015 года закончилась для Андрея Пушкарёва трагически. Одна из петард праздничного фейерверка угодила ему в лицо и взорвалась. В крайне тяжелом состоянии Андрей был доставлен в одну из больниц Владивостока, откуда его экстренно эвакуировали в медицинский центр в Южной Корее, так как здесь помочь не смогли. С января 2015 и до ареста в июле 2016 года Андрею Пушкарёву было сделано 22 операции. 19 их них под общим наркозом. Питание возможно только по специальной технологии, так как самостоятельно есть и пить он не может. Однако суды игнорируют неоднократные просьбы защиты отпустить Андрея Пушкарёва под залог. Он находится под домашним арестом. Отсутствие медицинской помощи грозит необратимыми последствиями для его здоровья. К слову, судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда отказала в апелляционной жалобе защиты Игоря Пушкарёва и его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва на решение Тверского суда по продлению ареста. Экс-глава Владивостока остаётся под стражей, Андрей Пушкарёв — под домашним арестом — до 26 апреля.

Напомним, заседание 26 марта проходило в открытом режиме и длилось два часа. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда. Суд не прислушался к доводам защиты и оставил решение Тверского суда от 13 февраля в силе.

Как ранее сообщало агентство, очередное заседание по существу уголовного дела Игоря Пушкарёва прошло 13 марта в Тверском суде Москвы. Следующее слушание назначено на 28 марта.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы.

Ранее Верховный суд РФ также отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

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