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08:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За три года в Красноярском крае стало меньше больных туберкулезом

Заболеваемость снизилась на 27,1%

За три года жители Красноярского края стали меньше болеть всеми формами туберкулеза. Уровень заболеваемости в регионе снизился на 27,1%.

Согласно официальным данным краевого Минздрава, в 2017 году в регионе зафиксировано около 70 случаев заражения туберкулезом на 100 тысяч населения. В 2016 году цифра была выше — 82,2 случая.

Заболеваемость туберкулезом у детей стала ниже на 6,5% (17 случаев на 100 тысяч детского населения). В регионе за три года фиксируют меньше смертей от опасного заболевания легких (на 20%) — 12 случаев на 100 тысяч населения.

«Профилактика туберкулеза является одним из основных разделов защиты населения от заболевания. Благодаря принятым в России программам, которые начали работать еще в конце 90-х годов, наметились положительные тенденции в снижении основных показателей заболеваемости, смертности и распространения туберкулеза», — рассказали в Минздраве.

На прошлой неделе жителей Красноярска приглашали пройти флюорографию в рамках «Всемирного дня борьбы с туберкулезом». Этой возможностью воспользовались 1425 человек. У семерых горожан выявили патологии. Медики предложили им пройти дальнейшее обследование.

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За три года в Красноярском крае стало меньше больных туберкулезом
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