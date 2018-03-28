За три года в Красноярском крае стало меньше больных туберкулезом
Заболеваемость снизилась на 27,1%
Заболеваемость снизилась на 27,1%
За три года жители Красноярского края стали меньше болеть всеми формами туберкулеза. Уровень заболеваемости в регионе снизился на 27,1%.
Согласно официальным данным краевого Минздрава, в 2017 году в регионе зафиксировано около 70 случаев заражения туберкулезом на 100 тысяч населения. В 2016 году цифра была выше — 82,2 случая.
«Профилактика туберкулеза является одним из основных разделов защиты населения от заболевания. Благодаря принятым в России программам, которые начали работать еще в конце 90-х годов, наметились положительные тенденции в снижении основных показателей заболеваемости, смертности и распространения туберкулеза», — рассказали в Минздраве.
На прошлой неделе жителей Красноярска приглашали пройти флюорографию в рамках «Всемирного дня борьбы с туберкулезом». Этой возможностью воспользовались 1425 человек. У семерых горожан выявили патологии. Медики предложили им пройти дальнейшее обследование.
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