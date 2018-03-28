За три года в Красноярском крае стало меньше больных туберкулезом

За три года жители Красноярского края стали меньше болеть всеми формами туберкулеза. Уровень заболеваемости в регионе снизился на 27,1%.

Согласно официальным данным краевого Минздрава, в 2017 году в регионе зафиксировано около 70 случаев заражения туберкулезом на 100 тысяч населения. В 2016 году цифра была выше — 82,2 случая.

Заболеваемость туберкулезом у детей стала ниже на 6,5% (17 случаев на 100 тысяч детского населения). В регионе за три года фиксируют меньше смертей от опасного заболевания легких (на 20%) — 12 случаев на 100 тысяч населения.

«Профилактика туберкулеза является одним из основных разделов защиты населения от заболевания. Благодаря принятым в России программам, которые начали работать еще в конце 90-х годов, наметились положительные тенденции в снижении основных показателей заболеваемости, смертности и распространения туберкулеза», — рассказали в Минздраве.