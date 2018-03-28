Аграрии Приморья высадили 400 гектаров зерновых культур

«В Октябрьском районе сельхозпроизводители усеяли пшеницей 307 гектаров, в Уссурийске высадили 100 гектаров ячменя. Кроме того, аграрии заборонили более 3,8 тысяч гектаров влаги в Ханкайском, Октябрьском, Пограничном, Надеждинском районах, Уссурийске и Артёме», — отметили в ведомстве.

В ходе реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства Приморского края» на 2013−2020 годы в регионе приобрели 25 тысяч тонн минеральных удобрений и засыпали на хранение 47 тысяч тонн семян.

«В этом году до 15% посевных площадей планируется засеять семенами высших репродукций», — рассказали специалисты.

Вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 495 тысяч гектаров пашни.

«И здесь особенно важна наша поддержка. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году мы направим порядка 2,8 миллиардов рублей. На данный момент увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», — подчеркнул заместитель главы региона.