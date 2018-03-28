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08:11 (мск), источник: VLADNEWS

Стало известно о состоянии прооперированной в Приморье тигрицы

Животное в скором времени может отправиться в Москву.

О состоянии спасённой в Приморье тигрицы корреспонденту РИА VladNews рассказала пресс-секретарь «Центр Амурский тигр» Альбина Кабалик.

«Состояние тигрицы остаётся стабильно тяжёлое, однако есть улучшения. Она уже сама ест и пьёт. И мы уже планируем отправить её в московский зоопарк. Сейчас ждём разрешение на перевозку от Росприроднадзора», — поделилась Альбина Кабалик.

Напомним, в Приморский край доставили раненую тигрицу из Хабаровского края для спасения жизни.

В центре «Амурский тигр» редкой кошке успешно провели две операции.

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