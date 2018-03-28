Стало известно о состоянии прооперированной в Приморье тигрицы

«Состояние тигрицы остаётся стабильно тяжёлое, однако есть улучшения. Она уже сама ест и пьёт. И мы уже планируем отправить её в московский зоопарк. Сейчас ждём разрешение на перевозку от Росприроднадзора», — поделилась Альбина Кабалик.