Стало известно о состоянии прооперированной в Приморье тигрицы
Животное в скором времени может отправиться в Москву.
Животное в скором времени может отправиться в Москву.
О состоянии спасённой в Приморье тигрицы корреспонденту РИА VladNews рассказала
«Состояние тигрицы остаётся стабильно тяжёлое, однако есть улучшения. Она уже сама ест и пьёт. И мы уже планируем отправить её в московский зоопарк. Сейчас ждём разрешение на перевозку от Росприроднадзора», — поделилась Альбина Кабалик.
Напомним, в Приморский край доставили раненую тигрицу из Хабаровского края для спасения жизни.
В центре «Амурский тигр» редкой кошке успешно провели две операции.
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