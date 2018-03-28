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17:00 (мск), источник: Клопс.ru

«Мы постараемся опередить время»: в Калининграде представили новую концепцию образования для школьников

В региональном правительстве 27 марта презентовали концепцию новой образовательной системы для школьников Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Источник: Клопс.ru

«Мы делаем одних из шагов по развитию в регионе образовательной индустрии с ориентацией на FutureSkills. Мы постараемся опередить время и подготовить востребованные кадры будущего по пяти перспективным направлениям для социально-экономического развития региона. Очень важно, что он был разработан совместно с высшей школой и бизнесом, чтобы дети могли углубленно изучать профильные предметы и на практике реализовывать свои знания. Это мотивирует детей осознанно учиться и поступать в вузы», — сообщил вице-премьер Илья Баринов.

На базе школ в рамках инновационного образовательного проекта «Звезда будущего» будут работать специализированные университетские классы предпрофильной и ранней профильной подготовки. В 2018 году проект будет реализоваться для 10−11 классов, с 2019 года — с 6 по 11 классы, отметила министр образования Светлана Трусенева.

Отбор школ, в которых будут открыты такие классы, начнётся с 1 апреля. Выберут их к 1 июня. «В школы, победившие в отборе, подать документы и поучаствовать в конкурсе на обучение сможет любой учащийся. Ожидаем, что во всех классах будет конкурс не менее пяти человек на место», — рассказала глава ведомства. Дети смогут подать документы для обучения по информационно-технологическому, инженерному, педагогическому, медицинскому или социогуманитарному направлениям.

Старшеклассники, поступившие в инженерный класс, смогут получить сертификат CISCO, подтверждающий высокий уровень знаний в области информационных технологий. Ученикам педагогических классов будет предоставлена возможность целевого обучения в БФУ им. И. Канта и Педагогическом колледже. С ними будут работать лучшие педагоги и методисты региона.

Медицинский институт совместно с БСМП и Калининградской областной клинической больницей проведут занятия, после которых выпускники школ по достижению 18 лет смогут работать младшими медсестрами по уходу за больными. Школьников будут готовить на поступление по программам среднего специального и высшего образования.

Первый набор на 2018−2019 учебный год станет пилотным. По итогам работы проекта в течение двух лет будет рассмотрена возможность создания университетских лицеев на базе одной или двух школ-новостроек, которые появятся в регионе до 2025 года, отметил вице-премьер Илья Баринов.

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