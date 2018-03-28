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12:03 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь скорбит вместе с Россией в связи с трагедией в Кемерово

В знак скорби в стране 28 марта будут приспущены госфлаги и отменены развлекательные передачи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. В знак скорби и солидарности с Россией, где в связи с трагедией в Кемерово на 28 марта объявлен общенациональный траур в связи, в Беларуси будут приспущены приспускает государственные флаги и отменены развлекательные программы в телеэфире, сообщили в администрации Президента Беларуси.

Также рекомендуется воздержаться от проведения подобных мероприятий.

Приспущенный флаг над зданием Сената в Московском Кремле.

В России сегодня объявлен день всенародного траура по погибшим на пожаре в торговом центре в Кемерово. На государственных учреждениях приспущены флаги. В Посольстве России открыта траурная книга.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в 25 марта. В результате пожара погибло погибли 64 человека, из них более 40 — дети. Похороны 14 погибших, чьи тела были опознаны, пройдут сегодня.

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