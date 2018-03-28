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10:31 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Концепцию реновации Военного городка в Новосибирске выберут на конкурсе

Его итоги Министерство строительства региона подведет 1 июня 2018 года.

Министерство строительства Новосибирской области объявило открытый конкурс на подготовку градостроительной концепции «Реновация территории Военного городка города Новосибирска». Сообщение об этом размещено на сайте министерства.

Согласно сообщению, желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку в Минстрой до 13 апреля 2018 года. Защита работ запланирована на 1 июня в рамках всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России». Оценивать их будет конкурсная комиссия из семи человек, состав которой, как указывается в положении о конкурсе, будет объявлен не позднее 21 мая.

В качестве одного из элементов нормативной базы для проведения конкурса в документации указано постановление мэрии Новосибирска от 29 декабря 2017 года «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах».

Военный городок занимает 85 га и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В состав комплекса входит 31 кирпичное здание. Большинство из них построено в начале ХХ века. Ранее восстановление этого комплекса руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев назвал первоочередной задачей ведомства на 2018 год.

В конце декабря прошлого года в мэрии сообщили о планах развития территории вокруг расположенного здесь мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» в Военном городке. Предполагается, что здесь создадут несколько кластеров: музейный квартал, спортивный кластер и «Городок знаний».

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