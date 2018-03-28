Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Следующий шаг РФ будет неожиданный и дерзкий»: эксперт - миру
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
Блогер обратил внимание на закрытые аварийные выходы в школах
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
Как собственный дом убивает вас
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
1660-летие Гари Олдмана
10:20 (мск), источник: Фонтанка

В четырех районах Петербурга испытывают теплосети

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру пройдут в Центральном, Адмиралтейском, Московском и Фрунзенском районах Петербурга 28 марта. Температура воды в магистралях составит 110 градусов.

Источник: Reuters

Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», на период испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы. К мониторингу состояния сетей и обеспечению безопасности граждан привлекаются подразделения МЧС, ГИБДД, коммунальные службы районов.

В зону испытаний Центрального района входят тепловые сети, ограниченные улицами:

Гороховая улица (четная сторона от Семеновского моста), набережная канала Грибоедова (четная сторона), Невский проспект (четная сторона), набережная реки Мойки (четная сторона), мост Б. Конюшенный, набережная реки Мойки (нечетная сторона), Круглый переулок, Аптекарский переулок, Миллионная улица, Марсово поле, 2-й Садовый мост, набережная канала Грибоедова (четная сторона), Инженерная улица мост Белинского, улица Белинского, Литейный проспект, Владимирский проспект, Загородный проспект, Бородинская улица, набережная реки Фонтанки (четная сторона), Семеновский мост.

В зону испытаний Адмиралтейского района входят тепловые сети, ограниченные улицами:

от набережной реки Фонтанки до Малой Морской улицы; от Гороховой улицы до Московского проспекта; набережная канала Грибоедова, Вознесенский проспект, от набережной канала Грибоедова (нечетная сторона) до набережной реки Мойки (четная сторона), Львиный переулок, улица Глинки, Вознесенский проспект.

В зону испытаний Московского района входят тепловые сети, ограниченные улицами:

набережная Обводного канала (д. 74), Газовый мост, набережная Обводного канала (четная сторона), Витебская ж/д от Обводного канала, Рыбинская улица.

В зону испытаний Фрунзенского района входят тепловые сети, ограниченные улицами:

набережная Обводного канала (четная сторона от Рыбинской улицы), Лиговский проспект, Прилукская улица, Тамбовская улица, Расстанная улица до Боровой улицы, Витебская ж/д до Обводного канала.

Горожан просят соблюдать необходимые меры предосторожности.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Вся цепочка». Как о «Хромой лошади» и «Зимней вишне» первые лица говоря...
Арифметика явки
МЧС заявило об отсутствии пропавших без вести после пожара в ТЦ
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
ФСБ нашла источники нецелевых расходов в МЧС
Таможне предложили ужесточить проверку посылок из Китая
СМИ опубликовали презентацию Британии по «делу Скрипаля»
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Калашников» приобретет разработчика космических кораблей
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ сделали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь