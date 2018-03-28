В четырех районах Петербурга испытывают теплосети

Источник: Reuters

Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», на период испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы. К мониторингу состояния сетей и обеспечению безопасности граждан привлекаются подразделения МЧС, ГИБДД, коммунальные службы районов.

В зону испытаний Центрального района входят тепловые сети, ограниченные улицами:

Гороховая улица (четная сторона от Семеновского моста), набережная канала Грибоедова (четная сторона), Невский проспект (четная сторона), набережная реки Мойки (четная сторона), мост Б. Конюшенный, набережная реки Мойки (нечетная сторона), Круглый переулок, Аптекарский переулок, Миллионная улица, Марсово поле, 2-й Садовый мост, набережная канала Грибоедова (четная сторона), Инженерная улица мост Белинского, улица Белинского, Литейный проспект, Владимирский проспект, Загородный проспект, Бородинская улица, набережная реки Фонтанки (четная сторона), Семеновский мост.

В зону испытаний Адмиралтейского района входят тепловые сети, ограниченные улицами:

от набережной реки Фонтанки до Малой Морской улицы; от Гороховой улицы до Московского проспекта; набережная канала Грибоедова, Вознесенский проспект, от набережной канала Грибоедова (нечетная сторона) до набережной реки Мойки (четная сторона), Львиный переулок, улица Глинки, Вознесенский проспект.

В зону испытаний Московского района входят тепловые сети, ограниченные улицами:

набережная Обводного канала (д. 74), Газовый мост, набережная Обводного канала (четная сторона), Витебская ж/д от Обводного канала, Рыбинская улица.

В зону испытаний Фрунзенского района входят тепловые сети, ограниченные улицами:

набережная Обводного канала (четная сторона от Рыбинской улицы), Лиговский проспект, Прилукская улица, Тамбовская улица, Расстанная улица до Боровой улицы, Витебская ж/д до Обводного канала.