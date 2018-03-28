Выездные приемные СК отправятся сразу в шесть районов Ленобласти 28 марта
Сразу в шести районах Ленинградской области в среду будут работать выездные приёмные Следственного комитета. Об этом сообщает
Сразу в шести районах Ленинградской области в среду будут работать выездные приёмные Следственного комитета. Об этом сообщает
Первый замруководителя Следкома Ленинградской области Олег Тараненко проведет прием граждан в Тосно и Киришах.
Прием будет осуществляться в следующем режиме:
С 11.00 до 12.00 в помещении следственного отдела по городу Тосно по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 12.
С 13.00 до 14.00 в помещении следственного отдела по городу Кириши по адресу: г. Кириши, ул. Волховская набережная, д. 17.
Также сегодня замруководителя областного Следкома Сергей Веретенников проведет прием жителей Кировска и Волхова.
Прием будет осуществляться в следующем режиме:
С 09.00 до 10.00 в помещении следственного отдела по городу Кировск по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д. 11.
С 12.00 до 13.00 в помещении следственного отдела по городу Волхов по адресу: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 5.
Кроме этого, 28 марта руководитель Кингисеппского межрайонного следственного отдела Следкома Ленобласти Алексей Демченко проведет прием в посёлке Котельский.
С 10.00 до 11.00 прием пройдёт в здании администрации Котельского сельского поселения по адресу: Кингисеппский район, поселок Котельский, д. 33.
В тот же день, 28 марта, прием жителей Доможирово проведет руководитель Лодейнопольского межрайонного следственного отдела областного Следкома Александр Васильев.
С 10.00 до 11.00 прием будет осуществляться в здании администрации Доможировского сельского поселения по адресу: Лодейнопольский район, деревня Доможирово, пер. Торговый, д. 10.
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