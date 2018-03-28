Под завалом. Власти прокомментировали пожар
По делу о пожаре в торговом центре задержаны четверо подозреваемых.
По делу о пожаре в торговом центре задержаны четверо подозреваемых.
В кемеровской школе № 7 26 марта открыли штаб для родственников пострадавших и пропавших без вести при пожаре в «Зимней вишне». Убитые горем люди ждут хоть
Также в областной центр прибыли Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Вернуть погибших не сможем».
«Почему были заблокированы двери кинозала?», «Дайте нам виновного на растерзание», «Пожалуйста, давайте вместе просмотрим камеры, может, наши дети испугались и
Оказывается, не всех жертв, которых подняли
На главный вопрос «Кто виноват?» ответят следователи. Расследование лично контролирует председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он также прибыл в Кемерово 26 марта вместе с группой следователей из центрального аппарата. Они уже задержали и допросили четверых подозреваемых: технического директора ТРЦ, арендатора помещения, в котором предположительно находился эпицентр пожара, а также сотрудника и руководителя организации, которые обслуживали пожарную сигнализацию. На 18:28 понедельника ещё решали вопрос о задержании пятого подозреваемого. Сотрудника ЧОПа подозревают в том, что после сообщения о пожаре он
Первые итоги расследования уже есть. По информации официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в «Зимней вишне» действительно были вопиющие нарушения, в том числе при вводе торгового центра в эксплуатацию. Что это за нарушения, следствие пока не конкретизирует. Остаётся надеяться, что за них ответят все виновные. И не только технический персонал. Ведь
Всекузбасский траур.
Лечение всех пострадавших контролирует министр здравоохранения Вероника Скворцова. Сразу из аэропорта она поехала в больницы, в которые поступили посетители «Зимней вишни». Чиновница выслушала доклад врача и пообщалась с горожанами, узнала об их состоянии и пожелала скорейшего выздоровления… К сожалению, у многих в пожаре погибли близкие люди, поэтому выздоровление будет тяжёлым.
Вместе с министром в город прибыли ведущие психиатры из института Сербского. Они, по словам Скворцовой, работают с каждым пострадавшим и с каждым родственником пострадавших. Но, к сожалению, психиатры не смогут вернуть внезапно осиротевшему ребёнку погибших маму и папу, а родителям — сына или дочь. Так же как и миллион рублей, который губернатор области Аман Тулеев пообещал выплатить за каждого погибшего.
«Выплата начнётся, когда пройдут опознания», — прокомментировал ситуацию Аман Тулеев в эфире телеканала «Вести-Кузбасс». «Наша задача — помочь, поддержать, чтобы люди чувствовали, что это наше общее горе, что мы вместе с ними», — цитирует губернатора
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