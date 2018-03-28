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10:50 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии снег с дождем будет идти еще несколько дней

Башгидромет предупредил жителей республики об ухудшении погоды.

Сегодня, 28 марта, днём ожидается снег, переходящий в дождь, слабый гололед, утром на отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -1, +4°.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и в четверг. Ночью пройдёт дождь со снегом, переходящий в снег, по северо-западу небольшой, днем местами небольшой снег. Слабая метель, слабый гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3,-8°, по северо-западу -11,-16°, днем 0,-5°.

В пятницу, по словам метеорологов, осадков будет меньше, но температура воздуха существенно понизится. Ночью столбики термометров покажут -13,-18°, в отдельных районах до -23°, днем -2,-7°, в горных районах до +2°.

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