В Башкирии снег с дождем будет идти еще несколько дней

Сегодня, 28 марта, днём ожидается снег, переходящий в дождь, слабый гололед, утром на отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -1, +4°.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и в четверг. Ночью пройдёт дождь со снегом, переходящий в снег, по северо-западу небольшой, днем местами небольшой снег. Слабая метель, слабый гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3,-8°, по северо-западу -11,-16°, днем 0,-5°.