В Башкирии снег с дождем будет идти еще несколько дней
Башгидромет предупредил жителей республики об ухудшении погоды.
Башгидромет предупредил жителей республики об ухудшении погоды.
Сегодня, 28 марта, днём ожидается снег, переходящий в дождь, слабый гололед, утром на отдельных участках автодорог возможна гололедица. Ветер южный,
По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и в четверг. Ночью пройдёт дождь со снегом, переходящий в снег, по
В пятницу, по словам метеорологов, осадков будет меньше, но температура воздуха существенно понизится. Ночью столбики термометров покажут -13,-18°, в отдельных районах до -23°, днем -2,-7°, в горных районах до +2°.
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