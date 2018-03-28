Треть жителей Челябинской области проверили на СПИД

В 2017 году треть жителей Челябинской области обследовали на наличие ВИЧ-инфекции — специалисты службы СПИДа подводят итоги работы за 12 месяцев и сообщают, что эпидемиологическая ситуация остается неблагополучной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Количество носителей ВИЧ-инфекции в регионе сохраняется на уровне 2016 года: 126 случаев на 100 тыс. населения. Соответствующее обследование населения проходит с опережением плана. «В государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу в качестве индикатива охвата населения обследованием указаны 28%. В Челябинской области в 2017 году обследовали 29,7% населения», — говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом увеличился охват диспансерным наблюдением инфицированных лиц. По итогам 2017 года под наблюдением врачей находится 84% от числа подлежащих этому категорий населения. Охват их лечением составляет 44%.

Ведущий путь инфицирования в прошлом году, как и в 2016, половой (60%). Основной возраст людей с диагнозом — 30−39 лет (45,6%).