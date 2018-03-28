Жительница Сибая отправится в тюрьму из-за невыплаты алиментов
Девушку уже привлекали к ответственности за подобное нарушение.
Девушку уже привлекали к ответственности за подобное нарушение.
27-летняя жительница Сибая на три месяца отправится в
В региональном управлении службы судебных приставов объяснили, что ранее девушку уже привлекали к ответственности за отказ выплачивать алименты своим сыновьям 2011 и 2015 года рождения. Тогда она отправилась за решетку на 10 суток.
— Нерадивая мать игнорировала требования судебного пристава о постановке на учет в органы занятости населения и уклонялась от назначенных встреч. Суд посчитал необходимым назначить ей наказание сроком три месяца лишения свободы в
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