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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Сибая отправится в тюрьму из-за невыплаты алиментов

Девушку уже привлекали к ответственности за подобное нарушение.

27-летняя жительница Сибая на три месяца отправится в колонию-поселение за уклонение от уплаты алиментов для своих сыновей.

В региональном управлении службы судебных приставов объяснили, что ранее девушку уже привлекали к ответственности за отказ выплачивать алименты своим сыновьям 2011 и 2015 года рождения. Тогда она отправилась за решетку на 10 суток.

— Нерадивая мать игнорировала требования судебного пристава о постановке на учет в органы занятости населения и уклонялась от назначенных встреч. Суд посчитал необходимым назначить ей наказание сроком три месяца лишения свободы в колонии-поселении, — объяснили в службе судебных приставов Башкирии.

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