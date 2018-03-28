Жительница Сибая отправится в тюрьму из-за невыплаты алиментов

27-летняя жительница Сибая на три месяца отправится в колонию-поселение за уклонение от уплаты алиментов для своих сыновей.

В региональном управлении службы судебных приставов объяснили, что ранее девушку уже привлекали к ответственности за отказ выплачивать алименты своим сыновьям 2011 и 2015 года рождения. Тогда она отправилась за решетку на 10 суток.