В Ростове-на-Дону на Западном ограничат движение транспорта
Автомобилистов
Автомобилистов
В частности, с 17 по 30 апреля будет ограничено движение транспорт по улице Малиновского. Речь идет об участке от улицы Доватора до Еременко, а также затруднения с проездом возникнут по улице Еременко — от Мадояна до Малиновского. Причины, по которым автомобилистам придется терпеть неудобства, — работы при строительстве третьей очереди канализационного коллектора № 53.
Кроме того, с 17 апреля на площади Карла Маркса, 1 ограничат движение пешеходов. Пройти нельзя будет до 30 числа второго весеннего месяца. Как объяснили причину в мэрии города: было выявлено неудовлетворительное состояние внешних
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