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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на Западном ограничат движение транспорта

Автомобилистов Ростова-на-Дону ждут временные неудобства. Об этом сообщили в администрации донской столицы со ссылкой на дорожников.

Источник: Комсомольская правда

В частности, с 17 по 30 апреля будет ограничено движение транспорт по улице Малиновского. Речь идет об участке от улицы Доватора до Еременко, а также затруднения с проездом возникнут по улице Еременко — от Мадояна до Малиновского. Причины, по которым автомобилистам придется терпеть неудобства, — работы при строительстве третьей очереди канализационного коллектора № 53.

Кроме того, с 17 апреля на площади Карла Маркса, 1 ограничат движение пешеходов. Пройти нельзя будет до 30 числа второго весеннего месяца. Как объяснили причину в мэрии города: было выявлено неудовлетворительное состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия. И, по всей видимости, там в это время будут устранять недостатки.

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