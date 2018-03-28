В Севастополе почтили память погибших в Кемерово
Люди принесли цветы и свечи к зданию правительства.
Люди принесли цветы и свечи к зданию правительства.
В центре Севастополя акция в память о жертвах трагедии в Кемерово. Горожане приносят цветы, игрушки и свечи к аллее
Многие севастопольцы приходят с детьми. Практически все — плачут.
Сегодня, 28 марта, по всей стране объявлен общенациональный траур. Флаги на госучреждениях приспущены, все развлекательные мероприятия — отменены. Телеканалы пересмотрели свою сетку вещания.
Аналогичные акции прошли в Симферополе и в Ялте. На площади имени Ленина в крымской столице оборудовали место, куда все желающие могут принести цветы в память о жертвах трагедии.
Напомним, в воскресенье, 25 марта, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар — в результате ЧП погибли 64 человека, среди жертв много детей.
МЧС Крыма
В одном из крупнейших торговых центров Крыма в понедельник по инициативе руководства ТЦ уже провели
Заседания крымского правительства и заксобрания Севастополя начались с минуты молчания.
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