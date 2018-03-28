В городах Башкирии продолжаются траурные митинги по погибшим в Кемерово

Накануне, 27 марта, в 20.00 жители города Туймазы собрались возле памятника Скорбящей матери, чтобы почтить минутой молчания память погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Люди возложили цветы, поставили свечи и принесли игрушки к памятнику. Многие пришли со своими детьми.