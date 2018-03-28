В городах Башкирии продолжаются траурные митинги по погибшим в Кемерово
УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В городах Башкортостана продолжают проходить траурные митинги по погибшим при пожаре в Кемерово.
УФА, 28 мар 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В городах Башкортостана продолжают проходить траурные митинги по погибшим при пожаре в Кемерово.
Накануне, 27 марта, в 20.00 жители города Туймазы собрались возле памятника Скорбящей матери, чтобы почтить минутой молчания память погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Люди возложили цветы, поставили свечи и принесли игрушки к памятнику. Многие пришли со своими детьми.
Траурный митинг также планируется провести сегодня, 28 марта, в 15.00 возле стелы участникам локальных войн и ликвидаторам техногенных катастроф, сообщили в администрации муниципалитета.
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