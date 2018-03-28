В Петербурге вступят в силу новые правила досмотра в метро
Глава Министерства транспорта Максим Соколов подписал соответствующий указ.
Глава Министерства транспорта Максим Соколов подписал соответствующий указ.
В Петербурге вступят в силу новые правила досмотра в метро.
Документ подписал глава Министерства транспорта Максим Соколов. Указ вступит в силу с 6 апреля. Правоохранители будут обследовать жителей только с помощью металлодетектеров и средств радиационного контроля. Они смогут применять иные средства при срабатывании стационарных рамок и дозиметров.
Согласно новому указу, в метро смогут проводить избирательный досмотр не только пассажиров, но и багажа.
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