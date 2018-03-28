В Петербурге вступят в силу новые правила досмотра в метро.

Документ подписал глава Министерства транспорта Максим Соколов. Указ вступит в силу с 6 апреля. Правоохранители будут обследовать жителей только с помощью металлодетектеров и средств радиационного контроля. Они смогут применять иные средства при срабатывании стационарных рамок и дозиметров.