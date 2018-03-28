В Феодосии чиновников обязали предоставить жилье погорельцам
Пожар оставил две семьи без крыши над головой.
Пожар оставил две семьи без крыши над головой.
Жители Феодосии пожаловались в прокуратуру, что нарушаются их жилищные права.
— Установлено, что в доме, где проживали заявители на основании договора социального найма, произошел пожар, — сообщает
В законе четко прописано, что если жилье, занимаемое по договору соцнайма, стало непригодным для проживания, то гражданам нужно дать другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное по квадратным метрам.
Но администрация муниципалитета не торопилась решать проблему и отселять погорельцев.
Поэтому прокурор города, чтобы защитить жилищные прав граждан, подал иски в суд об обязании администрации города Феодосии предоставить жилое помещение взамен утраченного.
Суд поддержал исковые требования прокурора. Исполнение судебного решения взято на контроль прокуратурой города Феодосии.
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