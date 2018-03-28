В небе над Средним Уралом замечены истребители и боевые вертолеты

В Свердловской области началось масштабное учение ракетных войск стратегического назначения (РВСН) совместно с Тагильским ракетным соединением. В мероприятии задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, сообщили «Уралинформбро» в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе боевой учебы военные будут отрабатывать приведение в высшие степени боеготовности, маневры патрулирования и противодействия. Особое внимание уделят техникам маскировки ракетных комплексов и выводу боевых групп из-под ударов противника.

При этом впервые покажут себя в деле самые перспективные образцы спецтехники для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты, подчеркнули в пресс-службе ведомства.