В небе над Средним Уралом замечены истребители и боевые вертолеты
Идут военные учения.
Идут военные учения.
В Свердловской области началось масштабное учение ракетных войск стратегического назначения (РВСН) совместно с Тагильским ракетным соединением. В мероприятии задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, сообщили «Уралинформбро» в
В ходе боевой учебы военные будут отрабатывать приведение в высшие степени боеготовности, маневры патрулирования и противодействия. Особое внимание уделят техникам маскировки ракетных комплексов и выводу боевых групп
При этом впервые покажут себя в деле самые перспективные образцы спецтехники для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты, подчеркнули в
«Прикрывать» позиции на учениях поручено сверхзвуковым
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