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10:44 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии директора управляющей компании оштрафовали за долг в 1,1 млн

УК «Инициатива Плюс» задолжало зарплату своим работникам.

В Башкирии управляющая компания «Инициатива Плюс» задолжала 81 работнику зарплату за январь текущего года в размере более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в компании и внесла в адрес его руководства представление об устранении нарушений.

В итоге задолженность перед работниками была погашена, а директора предприятия оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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