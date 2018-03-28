В Башкирии директора управляющей компании оштрафовали за долг в 1,1 млн

В Башкирии управляющая компания «Инициатива Плюс» задолжала 81 работнику зарплату за январь текущего года в размере более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в компании и внесла в адрес его руководства представление об устранении нарушений.