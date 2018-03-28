Дожди с мокрым снегом обещают синоптики Кубани
Местами могут быть грозы, ожидается усиление ветра.
Местами могут быть грозы, ожидается усиление ветра.
Днем воздух прогреется до +12 градусов.
В горах Сочи — лавиноопасно, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде.
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