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32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10:55 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани отменили развлекательные мероприятия и приспустили флаги в память о жертвах пожара в Кемерово

В России 28 марта объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Источник: Кубань 24

Жители Кубани скорбят вместе со всей страной в связи с трагедией, унесшей жизни людей. В учреждениях культуры отменены концерты, спектакли и другие мероприятия.

Краевые каналы внесли изменения в свою телепрограмму.

С начала недели в городах и районах Кубани проходят траурные митинги, молебны, акции в поддержку кемеровчан. Жители продолжают приносить цветы, свечи и игрушки к местам памяти.

В Краснодаре 27 марта состоялась траурная акция у храма Александра Невского, собравшая около 3,5 тыс. человек. Губернатор Вениамин Кондратьев возложил цветы на площади в станице Динской. Всего накануне в крае более 50 тыс. человек почтили память жертв пожара в «Зимней вишне», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.

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