На Кубани отменили развлекательные мероприятия и приспустили флаги в память о жертвах пожара в Кемерово
В России 28 марта объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
В России 28 марта объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Жители Кубани скорбят вместе со всей страной в связи с трагедией, унесшей жизни людей. В учреждениях культуры отменены концерты, спектакли и другие мероприятия.
Краевые каналы внесли изменения в свою телепрограмму.
С начала недели в городах и районах Кубани проходят траурные митинги, молебны, акции в поддержку кемеровчан. Жители продолжают приносить цветы, свечи и игрушки к местам памяти.
В Краснодаре 27 марта состоялась траурная акция у храма Александра Невского, собравшая около 3,5 тыс. человек. Губернатор Вениамин Кондратьев возложил цветы на площади в станице Динской. Всего накануне в крае более 50 тыс. человек почтили память жертв пожара в «Зимней вишне», сообщает
Как писал
Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.
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