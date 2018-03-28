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8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Еще одна акция в память о погибших в Кемерово пройдет в центре Воронежа

Начало мероприятия — в 12:00.

Источник: РИА "Воронеж"

Общественники проведут акцию в память о погибших в Кемерово в среду, 28 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе облправительства. Мероприятие начнется в 12:00 на площади Ленина. Любой желающий сможет почтить память жертв трагедии. Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура в России.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, «провести акцию захотели горожане». Члены Молодежного совета при администрации Воронежа, студенты Воронежского государственного института физической культуры, а также общественники стали организаторами аналогичного мероприятия во вторник, 27 марта. В траурной акции поучаствовали более 400 горожан.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем воскресенья, 25 марта. Погибли 64 человека. По данным МЧС России, возгорание произошло на четвертом этаже, где находились детские игровые комнаты и кинотеатр. Площадь пожара достигла 1,6 тыс. кв. м. В здании обрушилась крыша и перекрытия между четвертым и третьим этажами. Владимир Путин назвал «преступную халатность и разгильдяйство» причинами трагедии.
Воронежские театры отменили и перенесли постановки в среду, 28 марта. Меру приняли в соответствии с указом президента РФ об общенациональном трауре.

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