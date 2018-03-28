Еще одна акция в память о погибших в Кемерово пройдет в центре Воронежа
Начало мероприятия — в 12:00.
Начало мероприятия — в 12:00.
Общественники проведут акцию в память о погибших в Кемерово в среду, 28 марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Как отметили в
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел днем воскресенья, 25 марта. Погибли 64 человека. По данным МЧС России, возгорание произошло на четвертом этаже, где находились детские игровые комнаты и кинотеатр. Площадь пожара достигла 1,6 тыс. кв. м. В здании обрушилась крыша и перекрытия между четвертым и третьим этажами. Владимир Путин назвал «преступную халатность и разгильдяйство» причинами трагедии.
Воронежские театры отменили и перенесли постановки в среду, 28 марта. Меру приняли в соответствии с указом президента РФ об общенациональном трауре.
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