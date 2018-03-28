Древние писаницы на скалах разрушены в Тофаларии

Местные жители возмущены. Писаницы, возраст которых сотни, а то и тысячи лет, оказались почти разрушенными. Вот так сейчас выглядит одно из главных сокровищ Тофаларии. Люди уверены, что повредили их вандалы. Бесценные рисунки словно выбиты.

Безвозвратно утеряны изображения охотника с копьём, лося, жилой юрты. А также более мелкие рисунки, например, следы медведя. От многих остались лишь маленькие очертания. Той живописи, которая находится на высоте более двух метров, повезло чуть больше. Она почти уцелела. Местные недоумевают, зачем люди осквернили то, что является не только достоянием страны, но и всего человечества. Писаницы пострадали даже несмотря на отдалённость и труднодоступность этой территории: