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10:37 (мск), источник: Вести Иркутск

Древние писаницы на скалах разрушены в Тофаларии

В Тофаларии разрушаются писаницы — исторический памятник наскального искусства. Местные жители уверены, что это дело рук вандалов.

Источник: Вести Иркутск

— Какая свинья. Этих людей Бог накажет.

Местные жители возмущены. Писаницы, возраст которых сотни, а то и тысячи лет, оказались почти разрушенными. Вот так сейчас выглядит одно из главных сокровищ Тофаларии. Люди уверены, что повредили их вандалы. Бесценные рисунки словно выбиты.

— Всё исцарапали. Взяли камнями избили. Может, молотком отбили? Нет, камнями кидали, — говорит глава посёлка Нерха Нижнеудинского района Игорь Тулаев.

Безвозвратно утеряны изображения охотника с копьём, лося, жилой юрты. А также более мелкие рисунки, например, следы медведя. От многих остались лишь маленькие очертания. Той живописи, которая находится на высоте более двух метров, повезло чуть больше. Она почти уцелела. Местные недоумевают, зачем люди осквернили то, что является не только достоянием страны, но и всего человечества. Писаницы пострадали даже несмотря на отдалённость и труднодоступность этой территории:

— Здесь, видите, место такое удобное. В скалах, затишье. Рыбаки здесь останавливались. Удобно, летом здесь затишье, ветра нет. Здесь яма хорошая. Таймень водится.

Живопись предков находится на правом берегу реки Уда вблизи порога под названием Миллионный. Это священные для местных жителей скалы. Рисунки нанесены Охрой. Неподалёку отсюда археологи обнаружили стоянку древних людей. Сейчас районные власти изучают ситуацию. Они создадут комиссию и примут меры по сохранению того, что осталось.

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