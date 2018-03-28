Древние писаницы на скалах разрушены в Тофаларии
В Тофаларии разрушаются писаницы — исторический памятник наскального искусства. Местные жители уверены, что это дело рук вандалов.
В Тофаларии разрушаются писаницы — исторический памятник наскального искусства. Местные жители уверены, что это дело рук вандалов.
— Какая свинья. Этих людей Бог накажет.
Местные жители возмущены. Писаницы, возраст которых сотни, а то и тысячи лет, оказались почти разрушенными. Вот так сейчас выглядит одно из главных сокровищ Тофаларии. Люди уверены, что повредили их вандалы. Бесценные рисунки словно выбиты.
— Всё исцарапали. Взяли камнями избили. Может, молотком отбили? Нет, камнями кидали, — говорит глава посёлка Нерха Нижнеудинского района Игорь Тулаев.
— Здесь, видите, место такое удобное. В скалах, затишье. Рыбаки здесь останавливались. Удобно, летом здесь затишье, ветра нет. Здесь яма хорошая. Таймень водится.
Живопись предков находится на правом берегу реки Уда вблизи порога под названием Миллионный. Это священные для местных жителей скалы. Рисунки нанесены Охрой. Неподалёку отсюда археологи обнаружили стоянку древних людей. Сейчас районные власти изучают ситуацию. Они создадут комиссию и примут меры по сохранению того, что осталось.
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